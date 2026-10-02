Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής «timologio», με ημερομηνία έναρξης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών το αργότερο στις 2 Νοεμβρίου.

Περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις τους αποκτούν χιλιάδες επιχειρήσεις, καθώς υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΑΑΔΕ αλλάζουν το χρονοδιάγραμμα τόσο για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση όσο και για τη δεύτερη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων.

Οι αλλαγές προβλέπονται σε δύο αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ και έχουν ως κοινό παρονομαστή την παροχή πρόσθετου χρόνου στην αγορά για τις αναγκαίες τεχνικές υλοποιήσεις.

Η πρώτη σημαντική αλλαγή αφορά τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από τις 2 Νοεμβρίου 2026 οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις συναλλαγές που υπάγονται στο νέο καθεστώς.

Ωστόσο, προβλέπεται μεταβατική περίοδος τριών μηνών, από τις 2 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2027, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιηθεί σταδιακά. Στο διάστημα αυτό οι επιχειρήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν παράλληλα και τους υπόλοιπους προβλεπόμενους τρόπους έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών, μεταξύ των οποίων τα εμπορικά και λογιστικά προγράμματα ERP, αλλά και την ειδική φόρμα καταχώρισης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ.

Η δυνατότητα αυτή, πάντως, συνοδεύεται από συγκεκριμένη προϋπόθεση. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων» ή δήλωση χρήσης της εφαρμογής «timologio», με ημερομηνία έναρξης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών το αργότερο στις 2 Νοεμβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα δύο ορόσημα για την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων

Το δεύτερο μέτωπο αφορά την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων μέσω του myDATA, όπου επίσης μετατίθεται η εφαρμογή της δεύτερης φάσης, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος για τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές.

Το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπει δύο διαφορετικά ορόσημα. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθίσταται υποχρεωτική η Φάση Β1, που περιλαμβάνει τη διαβίβαση των δεδομένων φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής, καθώς και των στοιχείων που αφορούν τον ποσοτικό έλεγχο των αποθεμάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για το επόμενο βήμα στην ψηφιακή ιχνηλασιμότητα των αγαθών, καθώς η φορολογική διοίκηση θα αποκτήσει πληρέστερη εικόνα της πορείας τους κατά τη διακίνησή τους.

Η επόμενη αλλαγή έρχεται την 1η Ιανουαρίου 2028. Τότε ενεργοποιείται η Φάση Β2, που αφορά τη διαβίβαση των δεδομένων της Ενιαίας Κωδικοποίησης Ειδών σύμφωνα με τη Συνδυασμένη Ονοματολογία. Προβλέπεται, πάντως, δυνατότητα καθορισμού διαφορετικού χρόνου έναρξης για συγκεκριμένες κατηγορίες αποθεμάτων με νεότερες αποφάσεις.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τη διακίνηση ελαιοκάρπου από παραγωγούς προς ελαιοτριβεία. Η σχετική εξαίρεση παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής από το ελαιοτριβείο.