Σημαντική τομή στη φορολογική και εμπορική πρακτική της χώρας αποτελεί η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να καταστήσουν υποχρεωτική την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β). Όπως ανακοινώθηκε με κοινό δελτίο τύπου του Υφυπουργού Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Η ρύθμιση επεκτείνεται και στις συναλλαγές με επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τις εμπορικές σχέσεις με εταιρείες εντός ΕΕ η ηλεκτρονική τιμολόγηση παραμένει προαιρετική. Στις περιπτώσεις που η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό παραστατικό, προβλέπεται η δυνατότητα αποστολής με άλλον τρόπο. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον λήπτη είναι υποχρεωτική, εξασφαλίζοντας έτσι την καθολική υιοθέτηση του μέτρου.

Η συμμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω υπηρεσιών πιστοποιημένων παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, είτε μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ, timologio και myDATAapp, που προσφέρουν πλήρη κάλυψη ακόμη και για τιμολόγια που αφορούν δημόσιες συμβάσεις.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής έχει διαμορφωθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εντάσσονται οι μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ για το φορολογικό έτος 2023. Από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 οι εταιρείες αυτές θα αρχίσουν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, με ένα δίμηνο μεταβατικής περιόδου έως το τέλος Μαρτίου για τη σταδιακή εφαρμογή. Κατά το διάστημα αυτό θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση έναρξης ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων ή δήλωση χρήσης των εφαρμογών timologio και να ενταχθούν πλήρως στη διαδικασία.

Η δεύτερη φάση αφορά το σύνολο των υπόλοιπων επιχειρήσεων, οι οποίες υποχρεούνται να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση από την 1η Οκτωβρίου 2026. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται τρίμηνη μεταβατική περίοδος έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, δίνονται ισχυρά κίνητρα για την πρόωρη ένταξη. Επιχειρήσεις που θα εφαρμόσουν το νέο καθεστώς δύο μήνες πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία – δηλαδή έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 για τις μεγάλες εταιρείες και έως την 3η Αυγούστου 2026 για τις υπόλοιπες – θα επωφεληθούν από αυξημένες φορολογικές αποσβέσεις. Συγκεκριμένα, θα δικαιούνται πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση δαπανών για εξοπλισμό και λογισμικό μέσα στο ίδιο έτος αγοράς, καθώς και διπλάσια αναγνώριση της δαπάνης για την παραγωγή, αποστολή και αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους δώδεκα μήνες λειτουργίας.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ψηφιοποίησης της οικονομίας, με στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια και να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Μεταξύ των αναμενόμενων ωφελειών συγκαταλέγεται η μείωση της απώλειας εσόδων από ΦΠΑ, η καταπολέμηση των εικονικών τιμολογίων και η απλούστευση των δηλωτικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Μέσω της πλατφόρμας myDATA θα αυτοματοποιείται η διαβίβαση δεδομένων, ενώ θα διευκολύνεται η προσυμπλήρωση δηλώσεων ΦΠΑ και του εντύπου Ε3, μειώνοντας σημαντικά τον διοικητικό φόρτο.

Παράλληλα, αναμένεται μείωση του κόστους που σχετίζεται με την έκδοση, αποστολή και αποθήκευση τιμολογίων, αλλά και περιορισμός λαθών λόγω χειροκίνητης καταχώρησης. Η νέα διαδικασία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τις τριβές στις εμπορικές σχέσεις.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους φορολογούμενους να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης για την ομαλή μετάβαση. Το τηλεφωνικό κέντρο 1521 λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ η ψηφιακή υπηρεσία my1521 είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.