Η χασούρα μετακυλίεται στους καταναλωτές.

Σε μείζον κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα εξελίσσεται το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, με τις απώλειες εκατομμυρίων ευρώ να μετακυλίονται τελικά στους λογαριασμούς των συνεπών καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΔΕΔΔΗΕ στη ΔΕΘ, από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί 15.554 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, αριθμός αυξημένος κατά 67% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί φτάνουν τα 58,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 72%, ενώ οι εισπράξεις από αυτά αγγίζουν τα 27 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 86% έναντι του 2024.

Η έξαρση του φαινομένου αποτυπώνεται και στην πορεία του έτους, με τα περιστατικά να εκτοξεύονται από 1.616 τον Ιανουάριο σε 3.254 τον Ιούλιο, ενώ τον Αύγουστο ανήλθαν σε 2.573. Οι οικονομικές απώλειες ανήλθαν σε 11,4 εκατ. ευρώ για τον Ιούλιο και σε 7,5 εκατ. ευρώ για τον Αύγουστο. Στην κορυφή της παραβατικότητας βρίσκονται τουριστικοί προορισμοί, με την Ικαρία να καταγράφει ποσοστό 41,7% στις διαπιστωμένες ρευματοκλοπές, τη Μύκονο να ακολουθεί με 37,8% και τη Ρόδο με 22,3%.

Στην ίδια λίστα βρίσκονται η Κως (15,7%), το Ρέθυμνο (15%) καθώς και η Τήνος, η Σαντορίνη και η Πάρος με ποσοστά άνω του 12%. Οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ, ενώ σε ορισμένες αλυσίδες εστίασης το ποσοστό παραβατικών ευρημάτων άγγιξε το 50%.

Καθοριστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών θεωρείται η μετάβαση στους «έξυπνους» μετρητές. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη αντικαταστήσει πάνω από 1,1 εκατ. παλιούς μετρητές, με στόχο να φτάσουν τα 1,5 εκατ. μέχρι το τέλος του έτους και να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση όλων των 7,7 εκατ. μετρητών έως το 2030.