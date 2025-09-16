Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του Μόρνου.

Στη δίνη της κλιματικής κρίσης βρίσκεται η Ελλάδα, με μεγάλο μέρος της χώρας να βιώνει συνθήκες ξηρασίας, ενώ σε ορισμένες περιοχές – όπως η Λέσβος, η Κρήτη και τμήματα της Πελοποννήσου – το φαινόμενο εκδηλώνεται με ιδιαίτερη ένταση, πλήττοντας καίρια τον αγροτικό τομέα.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, η οποία καταγράφει τη μικρότερη έκτασή της των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, η επιφάνεια της λίμνης μετρήθηκε στα 8,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα 11,4 του 2024 και τα 15,3 του 2023. Η μείωση αγγίζει το 30%, με τμήματα του χωριού Κάλλιο, που ήταν βυθισμένα στη λίμνη, να έχουν πλέον αναδυθεί.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα αποθέματα νερού: από τα 328 εκατομμύρια κυβικά μέτρα του 2024, αυτά περιορίστηκαν φέτος στα 193 εκατομμύρια, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 42%. Αν και η χειρότερη χρονιά παραμένει το 1993, με μόλις 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, οι τρέχουσες συνθήκες ξηρασίας αναδεικνύουν τον κίνδυνο σοβαρής λειψυδρίας. Σημαντικά μειωμένες βροχοπτώσεις αλλά και περιορισμένη χιονοκάλυψη, μειωμένη κατά 20% τον χειμώνα του 2025 σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, επιβεβαιώνουν την αρνητική τάση.

Προ διμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την άμεση επάρκεια νερού στο Λεκανοπέδιο, εκτιμώντας ότι τα αποθέματα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ήδη λαμβάνονται, εξασφαλίζουν την υδροδότηση για τουλάχιστον τρία χρόνια. Ωστόσο, προειδοποίησε πως η ασφάλεια αυτή προϋποθέτει την άμεση υλοποίηση έργων και δράσεων που σχεδιάζονται από κοινού με το Δημόσιο. Χωρίς τις απαραίτητες παρεμβάσεις, τα υφιστάμενα αποθέματα θα επαρκούν μόλις έως το τέλος του υδρολογικού έτους 2026-2027.

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη ενεργοποιήσει εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, όπως γεωτρήσεις και τη λίμνη Υλίκη, ενώ τρέχει καμπάνιες ενημέρωσης για την αποφυγή σπατάλης νερού. Παράλληλα, εκπονούνται μελέτες για έργα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης προοπτικής, με πλέον φιλόδοξο σχέδιο τη μεταφορά νερού από τη λίμνη των Κρεμαστών μέσω παραποτάμων του Αχελώου. Ένα έργο προϋπολογισμού 535 εκατ. ευρώ, που αν προχωρήσει άμεσα, μπορεί να εξασφαλίσει την υδροδότηση της Αττικής για μισό αιώνα.