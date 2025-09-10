Games
Ασπρόπυργος: 15 συλλήψεις για όπλα και ρευματοκλοπές σε καταυλισμούς στη Νέα Ζωή

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε αποξήλωση 506 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Αστυνομική «σκούπα» στον Ασπρόπυργο οδήγησε στη σύλληψη 15 ατόμων το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε καταυλισμό της περιοχής. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με τη συμμετοχή της Ο.Π.Κ.Ε., της ΔΙ.ΑΣ., της Τροχαίας, ειδικών δυνάμεων αλλά και με τη χρήση αστυνομικού σκύλου και drone.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκαν δεκάδες τροχονομικές παραβάσεις. Μάλιστα, αφαιρέθηκαν 12 άδειες οδήγησης και 4 άδειες κυκλοφορίας.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν:

μια καραμπίνα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένη από το 2022,

8 φυσίγγια,

ένα μαχαίρι,

και τρίφτης κάνναβης.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε αποξήλωση 506 μέτρων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων.

