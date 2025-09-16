Το ύψος των αναδρομικών ποικίλλει, ανάλογα με τον χρόνο αποχώρησης από την εργασία, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 16.800 ευρώ.

Περίπου 100.000 ασφαλισμένοι 16 πρώην επικουρικών ταμείων μπορούν να διεκδικήσουν χιλιάδες αναδρομικά από επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τον Μάιο του 2016, οι οποίες αφορούν ασφαλισμένους που είχαν καταβάλει αυξημένες εισφορές, άνω του 6%. Εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι φτάνουν περίπου τις 100.000.

Τα ταμεία στα οποία οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν εισφορές άνω του 6% είναι 16, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται όλα τα τραπεζικά επικουρικά (Εθνικής, Εμπορικής, Alpha Bank, ΑΤΕ), της ΔΕΗ, της ΕΡΤ, των εμποροϋπαλλήλων (ΤΕΑΥΕΚ), του ΙΚΑ–ΕΤΕΑΜ για τα βαρέα και του ΤΕΑΧ (χημικοί).

Η οικονομική διεκδίκηση των συνταξιούχων σχετίζεται με την προσαύξηση 0,075% για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφορών μέχρι και το 2014, η οποία δεν ενσωματώθηκε στις συντάξεις τους.

Η συγκεκριμένη προσαύξηση αφορά το τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης έως το 2014. Παρότι οι εισφορές είχαν καταβληθεί, σε πολλές περιπτώσεις δεν μεταφράστηκαν σε αντίστοιχη αύξηση του ποσού σύνταξης ούτε σε αναδρομικά, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να μπορούν σήμερα να διεκδικήσουν τα οφειλόμενα με αίτηση επανυπολογισμού στο ΕΤΕΑΕΠ, από το οποίο εκδόθηκε η σύνταξή τους.

Το ύψος των αναδρομικών ποικίλλει, ανάλογα με τον χρόνο αποχώρησης από την εργασία, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 16.800 ευρώ.

Ενδεικτικές περιπτώσεις

- Συνταξιούχος προερχόμενος από τραπεζικό ταμείο (Εμπορικής ή ΑΤΕ) με εισφορές συνολικά 12% αποχώρησε το 2018 με 25 έτη ασφάλισης. Σήμερα λαμβάνει επικουρική 148 ευρώ. Ωστόσο, με την προβλεπόμενη προσαύξηση, το ποσό του θα αυξηθεί κατά 175 ευρώ και θα ανέλθει στα 323 ευρώ, ενώ δικαιούται αναδρομικά ύψους 16.800 ευρώ.

- Άλλος ασφαλισμένος, που κατέβαλε 10% εισφορές και συνταξιοδοτήθηκε το 2022 με 35 χρόνια υπηρεσίας, εισπράττει 370 ευρώ επικουρικής. Η μη εφαρμογή της προσαύξησης σημαίνει ότι χάνει 200 ευρώ κάθε μήνα, ενώ τα αναδρομικά του υπολογίζονται στις 9.600 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό η επικουρική του θα φτάσει τα 570 ευρώ.

Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώθηκε με τον νόμο 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου») και διατηρήθηκε στη μεταγενέστερη νομοθεσία (ν. 4670/2020 – «νόμος Βρούτση»). Η ρύθμιση είναι ξεκάθαρη: για κάθε επιπλέον 1% εισφοράς, ο ασφαλισμένος δικαιούται προσαύξηση σύνταξης που υπολογίζεται με συντελεστή 0,075% για κάθε έτος ασφάλισης με αυξημένες εισφορές.

Παρά την σαφήνεια του πλαισίου, το ΕΤΕΑΕΠ δεν εφάρμοσε την πρόβλεψη στις επικουρικές συντάξεις που εκδόθηκαν μετά τον Μάιο του 2016. Μόλις το 2022–2023 ξεκίνησε να καταβάλλει προσαυξήσεις σε κάποιες περιπτώσεις, αφήνοντας σε εκκρεμότητα τις συντάξεις όσων αποχώρησαν από το 2017 έως το 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι χρειάζεται να ακολουθήσουν τρία βήματα:

Να επιβεβαιώσουν ότι το επικουρικό τους ταμείο προέβλεπε εισφορά άνω του 6%. Να βεβαιώσουν ότι οι αυξημένες εισφορές καταβλήθηκαν έως και το 2014. Να εξετάσουν την απόφαση απονομής σύνταξης, ώστε να διαπιστώσουν αν ελήφθησαν υπόψη οι πρόσθετες εισφορές.

Εφόσον η απόφαση δεν περιλαμβάνει την προσαύξηση ή εφόσον δεν καταβλήθηκαν αναδρομικά, μπορούν να καταθέσουν αίτηση ή ένσταση στον ΕΦΚΑ–ΕΤΕΑΕΠ. Για παράδειγμα, μια επικουρική που ορίστηκε στα 400 ευρώ και καταβλήθηκε με καθυστέρηση 12 μηνών θα έπρεπε να συνοδεύεται από αναδρομικά 4.800 ευρώ. Αν αυτό δεν συνέβη, ο συνταξιούχος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαφορά.

Πολλοί συνταξιούχοι, κυρίως τραπεζοϋπάλληλοι, έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Καταγγέλλουν ότι, παρά τις καταβληθείσες αυξημένες εισφορές, το ΕΤΕΑΕΠ απορρίπτει τα αιτήματά τους με την αιτιολογία ότι δεν δικαιούνται προσαύξηση. Όμως το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 ορίζει ρητά ότι η προσαύξηση που προβλέπεται για τις κύριες συντάξεις εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και στις επικουρικές.

Έτσι, οι δικαστικές αποφάσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα θεωρούνται καθοριστικές για χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι αναμένουν να αποκατασταθεί μια εκκρεμότητα ετών και να λάβουν τόσο την αύξηση στην επικουρική τους σύνταξη όσο και τα αναδρομικά που δικαιούνται.