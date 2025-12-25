Οι πληρωμές θα γίνουν σταδιακά, τόσο μέσω εκκαθαρίσεων όσο και κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.

Ένας νέος γύρος καταβολής αναδρομικών, που θα κυμαίνεται από 1.200 έως και 16.500 ευρώ για περίπου 970.000 συνταξιούχους, αναμένεται από τον ΕΦΚΑ μέσα στο 2026.

Οι πληρωμές θα γίνουν σταδιακά, τόσο μέσω εκκαθαρίσεων όσο και κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. Παράλληλα, από τον περασμένο Νοέμβριο έχει ήδη ξεκινήσει η τμηματική καταβολή αναδρομικών έως 4.500 ευρώ, με τόκους, σε 370.000 συνταξιούχους που δικαιώθηκαν από τα δικαστήρια για το 11μηνο από 11 Ιουνίου 2015 έως 12 Μαΐου 2016, που αφορούσε περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και στα Δώρα, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2020.

Οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγές παίρνουν τα αναδροµικά µε τόκους έως και 7 ετών. Οι τόκοι µπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ, ανάλογα µε το ύψος των αναδροµικών, καθώς υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αγωγής µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης. Τα αναδροµικά καταβάλλονται έντοκα, µε τόκο 6%, και αφορούν µόνο τους συνταξιούχους οι οποίοι προσέφυγαν στη ∆ικαιοσύνη. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνται αναδροµικά ανάλογα µε το Ταµείο και το ύψος της σύνταξης. Για συνταξιούχους του ΙΚΑ τα αναδροµικά είναι από 500 ευρώ έως 2.400 ευρώ, χωρίς τον υπολογισµό των τόκων. Οµοίως, στις ∆ΕΚΟ – τράπεζες από 1.100 έως 4.500 ευρώ. Στους συνταξιούχους ∆ηµοσίου και των υπόλοιπων Ταµείων από 700 έως 3.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, σε 460.000 συνταξιούχους του ∆ηµοσίου θα πρέπει να επιστραφεί η Εισφορά Αλληλεγγύης για τη διετία 2017-2018, που κρίθηκε αντισυνταγµατική από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έτσι όλοι οι συνταξιούχοι, ακόµα και όσοι δεν έκαναν αγωγές, δικαιούνται επιστροφές, καθώς η αντισυνταγµατικότητα αφορά όλους ανεξαιρέτως για το εν λόγω διάστηµα. Αντίθετα, οι νέοι συνταξιούχοι µετά τις 13 Μαΐου 2016 δεν έχουν δικαίωµα σε αναδροµικά, αφού οι περικοπές, µεταξύ αυτών και η ΕΑΣ, ενσωµατώθηκαν στον επανυπολογισµό του νόµου Κατρούγκαλου, καθιστώντας τις κρατήσεις νόµιµες. Πρόκειται για ποσά που κινούνται µεταξύ 1.300 ευρώ και 8.000 ευρώ, αναλόγως µε το ύψος της σύνταξης. Εξάλλου έχουν ήδη υποβληθεί 40.000 αιτήσεις από συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται προκειµένου να τους καταβληθεί η προσαύξηση που αναλογεί στα επιπλέον χρόνια εργασίας. Στην περίπτωση αυτή τα αναδροµικά υπολογίζονται από 50 έως 180 ευρώ για κάθε µήνα καθυστέρησης.

Επίσης εκκρεµεί ο επανυπολογισµός συντάξεων «παλιών» συνταξιούχων. Πρόκειται για 50.000 συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν µετά τον Μάιο του 2016 και δικαιούνται αναδροµικά κύριων συντάξεων από τον νόµο Βρούτση (ν. 4670/2020), καθώς έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης τα οποία δεν έχουν λάβει. ∆ηλαδή, δεν τους έχει γίνει ο απαραίτητος επανυπολογισµός της σύνταξής τους και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει ούτε τα αυξηµένα µηνιαία ποσά ούτε τα αναλογούντα αναδροµικά.

Τα µεγαλύτερα ποσά εντοπίζονται στους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ µε 12.540 συντάξεις σε εκκρεµότητα, στο ∆ηµόσιο µε 10.162 και στον πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ µε 13.005 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι επιστηµονικοί φορείς του πρώην ΕΤΑΑ -το ΤΣΑ µε 1.676 και το ΤΣΜΕ∆Ε µε 1.000 εκκρεµότητες-, ενώ µικρότερα Ταµεία, όπως ΟΓΑ (500) και ΝΑΤ (100), συνθέτουν το υπόλοιπο µωσαϊκό.

Οι διαφορές των ποσών αυτών πρέπει να υπολογιστούν από τον Οκτώβριο του 2019, µε αποτέλεσµα οι δικαιούχοι να λαµβάνουν και αναδροµικά που κυµαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ για ασφαλισµένους µε 35-36 χρόνια, ενώ για όσους έχουν 40 έτη και υψηλό συντάξιµο µισθό τα ποσά µπορεί να ξεπεράσουν τα 8.500 ευρώ. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν µε περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης θα έπρεπε να είχαν λάβει αυξήσεις βάσει των βελτιωµένων ποσοστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020. Για παράδειγµα, µε 31 έτη ασφάλισης αντιστοιχεί προσαύξηση 1,08% στην ανταποδοτική σύνταξη και στα 40 έτη η προσαύξηση φτάνει το 7,2%. Σε ενδιάµεσες περιπτώσεις εφαρµόζονται αναλογικά ποσοστά. Για τον επανυπολογισµό δεν χρειάζεται να γίνεται αίτηση από τον ενδιαφερόµενο, αφού ο φορέας γνωρίζει τις περιπτώσεις και θα προχωρήσει ο ίδιος στις απαραίτητες ενέργειες. Να σηµειωθεί ότι παρατηρείται σηµαντική αύξηση ενστάσεων και αιτήσεων επανεξέτασης στα ήδη χορηγηµένα ποσά, πολλές από τις οποίες, σύµφωνα µε στελέχη του Ταµείου, υποβάλλονται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.