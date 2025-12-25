Όταν το αποτύπωμα του Falcon 50 χάθηκε από τα ραντάρ, όλοι κατάλαβαν ότι το αεροπλάνο είχε πέσει.

Στην εξέταση των δύο «μαύρων κουτιών» της μοιραίας πτήσης του Falcon 50 που συνετρίβη το βράδυ της περασμένης Τρίτης λίγο έξω από την Άγκυρα, προχωρούν οι τουρκικές Αρχές.

Ο καταγραφέας φωνής πιλοτηρίου και ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης, τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά», του μοιραίου Falcon 50, ίσως δώσουν την απάντηση στα ερωτήματα που απασχολούν τους πραγματογνώμονες.

Το δυστύχημα παίρνει μεγάλες διαστάσεις καθώς στο αεροπλάνο επέβαινε σχεδόν ολόκληρη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης αλλά και τρία μέλη του πληρώματος, ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης και η Ελληνίδα αεροσυνοδός, Μαρία Παππά.

Η προκαταρκτική έκθεση έχει ξεκινήσει και ελήφθη η απόφαση η εξέταση των καταγραφέων για τον προσδιορισμό των αιτιών της πτώσης να γίνει σε μία ουδέτερη χώρα, μάλλον στη Γαλλία. Ο πρώτος έλεγχος, ωστόσο, θα γίνει στην Τουρκία.

Η πρώτη ανάλυση

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο πιλότος είχε ενημερώσει το Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Άγκυρας για πρόβλημα στο αεροσκάφος, χωρίς όμως να σημάνει τον συναγερμό στο ανώτατο επίπεδο.

Όταν ο κυβερνήτης ανέφερε ολική ηλεκτρική βλάβη, πήρε έγκριση να επιστρέψει και να επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Εσεμπόγκα της Άγκυρας.

Αμέσως μετά, χάθηκε η επικοινωνία.

Η τελευταία πτήση της Μαρίας Παππά

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Ελλάδα ο θάνατος της Μαρίας Παππά που ήταν η υπεύθυνη καμπίνας του αεροπλάνου.

Η 42χρονη εργαζόταν ως αεροσυνοδός σχεδόν από τότε που τελείωσε το σχολείο, αφού αυτό ήταν το επάγγελμα που λάτρευε από μικρή.

Όσοι την γνώριζαν, μιλούν για έναν ακέραιο άνθρωπο, μία άψογη επαγγελματία.

