Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα.

Μια Ελληνίδα αεροσυνοδός ήταν ανάμεσα στα θύματα της συντριβής του αεροσκάφους στην Τουρκία.

Ανάμεσα στα θύματα της συντριβής, είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στα 42 της χρόνια και δύο μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της. Η 42χρονη εργαζόταν ως αεροσυνοδός από τότε που τελείωσε το σχολείο. Πρόσφατα, όπως λένε οι φίλοι της, είχε αλλάξει εταιρεία και ήταν χαρούμενη και από τις εργασιακές συνθήκες αλλά και από το νέο κεφάλαιο που άνοιγε στη ζωή της.

«Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. Εγώ την ξέρω από την Ολυμπιακή που δουλεύαμε παλιά. Στον αέρα είναι πολλά χρόνια και έγινε το κακό. Δεν είχε και έδινε, πολλή δοτική. Έχει γυρίσει, γενικά έχει ζήσει στο εξωτερικό, έχει ξανάρθει (Ελλάδα). Πάρα πολύ καλή κοπέλα και ευγενική. Είναι σοκαριστικό αυτό» περιγράφουν άτομα που την ήξεραν, με φίλους και συναδέλφους της να λένε τα καλύτερα για εκείνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=5bgWe1Pe4ik}

«Της άρεσαν πολύ τα ταξίδια, αλλά ήταν και πολύ σωστή στη δουλειά της. Αρχικά (εργαζόταν) ως αεροσυνοδός και μετά επειδή έκανε πολλά σεμινάρια και πάνω στη δουλειά της έκανε μαθήματα, έκανε εξετάσεις, είχε πάρει και το δίπλωμα της προϊσταμένης» συνεχίζουν και προσθέτουν: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι μέσα στις γιορτές θα τη δω».

Υπενθυμίζεται πως το αεροσκάφος τύπου Falcon 50 συνετρίβη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Άχμεντ αλ Χαντάντ.

Το μαύρο κουτί του αεροσκάφους που συνετρίβη, θα αναλυθεί σε ουδέτερη χώρα, ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση. «Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης και του μαύρου κουτιού του αεροσκάφους, που θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των αιτιών της συντριβής, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερη χώρα», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπτουλκαντίρ Ουράλογλου με ανάρτηση στο X.