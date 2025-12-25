Με αφορμή την αποδοχή του αιτήματος ο Δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε: «Η επίσημη κήρυξη του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια κρίσιμη εξέλιξη που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με ταχύτατες διαδικασίες σε έργα ουσίας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών μας.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σήμερα 25 Δεκεμβρίου ο Δήμος Αγίου Δημητρίου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Π. Παπαευσταθίου.

Ειδικότερα, η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση με (Αρ. Πρωτ. Α5387) προβλέπει την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 24 Μαρτίου 2026.

