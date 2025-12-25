Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σήμερα 25 Δεκεμβρίου ο Δήμος Αγίου Δημητρίου με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαου Π. Παπαευσταθίου.
Ειδικότερα, η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Δήμαρχος, Στέλιος Μαμαλάκης, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις της 24ης Δεκεμβρίου 2025.
Η απόφαση με (Αρ. Πρωτ. Α5387) προβλέπει την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η εν λόγω απόφαση ισχύει για τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 24 Μαρτίου 2026.
{https://exchange.glomex.com/video/v-df7iwa4hwsg9?integrationId=40599y14juihe6ly}