Πριν από λίγες ημέρες ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ολοκλήρωσε την διαδικασία για τα πρόσθετα δάχτυλα στο χέρι του, περιγράφοντας την πρώτη αντίδραση των δύο παιδιών του.

Στην Τρίπολη συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της συζύγου του. Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του μετά από καταγγελία, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του και μόλις παρουσιάστηκε στο τμήμα, τέθηκε υπό κράτηση.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», είπε ο ίδιος στο MEGA.

«Το χέρι το φοράω τώρα τρεις μέρες. Ήρθαν τα παιδιά, μου χαϊδέψαν το χέρι και μου είπαν “μπαμπά το μιμί πέρασε”», εξομολογήθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος καλεσμένος στον Γιώργο Λιάγκα.

Για τις στιγμές μετά το τραγικό περιστατικό με την κροτίδα, είπε: «Δεν το άντεχα. Και πραγματικά μου συνέβη αυτό και ήμουνα ο πιο ψύχραιμος εκεί, να ψάχνω εγώ τα κομμάτια μου. Να ψάχνω εγώ τα κομμάτια μου και όλοι οι άλλοι να είναι στον κόσμο τους. Επειδή έβλεπα ότι δεν νοιαζόντουσαν για να δουν τι θα βρουν… Άλλος έπαιρνε τη σκούπα και καθάριζε εκεί που ήταν τα δάχτυλά μου. Το χέρι μου ήταν κατεστραμμένο. Δεν υπήρχε χέρι. Όταν μπήκα για τις πρώτες βοήθειες, θεώρησα ότι το χέρι μου θα κοπεί όλο από δω».