Οι αγρότες διαμηνύουν ότι η μέχρι στιγμής στάση της κυβέρνησης δεν τους καλύπτει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Αμετακίνητοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες σε όλη τη χώρα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα.

Παρά το εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα, χωρίς όμως να εμποδίζουν τους πολίτες να μεταβούν στην περιφέρεια, συμβολίζοντας με αυτόν τον τρόπο την έντονη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου απέναντι στο αυξημένο κόστος παραγωγής και τη συρρίκνωση του εισοδήματός τους.

Αν και προς το παρόν οι οδικές αρτηρίες παραμένουν ανοιχτές, οι αποφάσεις που θα ληφθούν στις πανελλαδικές συσκέψεις θεωρούνται καθοριστικές για τη συνέχεια του αγώνα. Όπως τονίζουν οι ίδιοι, η υπομονή τους έχει εξαντληθεί και ο αγώνας τους θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df7h7f4plr9l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο μπλόκο του Ε65 3.000 τρακτέρ

Στο μπλόκο του Ε65, στην Καρδίτσα, πέρασαν τα Χριστούγεννα οι αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Παρά το γιορτινό κλίμα, η αποφασιστικότητα παραμένει έντονη, με φωτιές αναμμένες στο σημείο και τους αγρότες να ανταλλάσσουν ευχές και κεράσματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για έναν δύσκολο, αλλά δίκαιο αγώνα. Αν και πολλοί επέλεξαν να περάσουν το μεσημέρι των Χριστουγέννων με τις οικογένειές τους, σταδιακά επέστρεψαν στο μπλόκο, όπου βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ, τόσο στο συγκεκριμένο σημείο όσο και σε άλλα σημεία της κινητοποίησης.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ανταλλάσσοντας ευχές και λόγια συμπαράστασης, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις τους.

Περιμετρική Οδός Πατρών και Αιτωλοακαρνανία

Τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Ανάλογη εικόνα επικράτησε και στο άλλο μεγάλο μπλόκο της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, όπου δόθηκαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df7iia88pm3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (28 Δεκεμβρίου).

Η κατάσταση στα εθνικά δίκτυα

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση που θα κρατήσουν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή και τα επόμενα βήματά τους.

Παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Όπως επισημαίνουν, θα διευκολύνουν τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή των ταξιδιωτών πριν και μετά την Πρωτοχρονιά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης.

Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και την Παρασκευή (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ το Σάββατο όπως έγινε γνωστό θα είναι κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df7hb9vbv8pd?integrationId=40599y14juihe6ly}