Μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία κάνει πιο εύκολη τη ζωή των επιχειρήσεων και των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5322/06-10-2025, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε λειτουργία την υπηρεσία «Αναζήτηση Κατάστασης - Ιστορικού Τιμολογίου».

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) και έρχεται να διευκολύνει σημαντικά τη διαχείριση των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους πιστοποιημένους παρόχους.

Η νέα δυνατότητα απευθύνεται σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως η Epsilon Net, η Entersoft, η Megasoft, η ΙΛΥΔΑ, η Cloud Services, η Impact και άλλες. Μέσω της εφαρμογής, οι πάροχοι μπορούν να αναζητούν την κατάσταση κάθε τιμολογίου – αν έχει αποσταλεί, εγκριθεί, απορριφθεί ή εκκαθαριστεί – αλλά και το πλήρες ιστορικό του, δηλαδή όλα τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί από τη στιγμή της έκδοσής του.

Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό αρχείο παρακολούθησης τιμολογίων, στο οποίο κάθε επιχείρηση – μέσω του παρόχου της – μπορεί να βλέπει εύκολα σε ποιο στάδιο βρίσκεται το κάθε τιμολόγιο που έχει εκδώσει ή παραλάβει. Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, αποφεύγονται λάθη ή παρανοήσεις στις διαδικασίες, και ενισχύεται η διαφάνεια και η αξιοπιστία των συναλλαγών. Το νέο εργαλείο θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο στις συναλλαγές που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, όπου απαιτείται ακριβής και άμεση ενημέρωση για την πορεία των ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι η πρόσβαση στην υπηρεσία θα γίνεται μέσω ασφαλούς διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των παρόχων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. Όλα τα δεδομένα θα προστατεύονται αυστηρά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.