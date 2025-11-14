Στο επίμαχο βίντεο ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να ενθαρρύνει τους πολίτες να επενδύσουν σε ανύπαρκτα «προγράμματα υψηλής απόδοσης».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και το ίδιο το υπουργείο κατέθεσαν σήμερα το πρωί έγκληση-μήνυση κατά αγνώστων διαχειριστών σελίδας στο Facebook, μετά την ανάρτηση παραπλανητικής διαδικτυακής διαφήμισης που χρησιμοποιούσε ψηφιακά αλλοιωμένο οπτικοακουστικό υλικό μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως προϊόν τεχνολογίας deepfake, ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να ενθαρρύνει τους πολίτες να επενδύσουν σε ανύπαρκτα «προγράμματα υψηλής απόδοσης», δημιουργώντας την εντύπωση επίσημης κυβερνητικής προώθησης τέτοιων επενδύσεων.

Το υπουργείο υπογράμμισε ότι το περιεχόμενο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα παραπλάνησης των χρηστών του διαδικτύου.

Για την υπόθεση έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ στη διερεύνηση εμπλέκεται και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων και την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.