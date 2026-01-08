Αύξηση στη θετικότητα τόσο στη γρίπη όσο και στον κορονοϊό.

«Καλπάζει» η γρίπη, ενώ την ίδια ώρα καταγράφεται αύξηση στη θετικότητα και στον κορονοϊό, σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου καταγράφηκαν δύο θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη και 13 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία στη ΜΕΘ. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία στην εντατική, με ημερομηνία εισαγωγής την τελευταία εβδομάδα του 2025.

Μάλιστα, οι εισαγωγές λόγω γρίπης παρουσίασαν σημαντική αύξηση, καθώς έγιναν 722 από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου, έναντι 497 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Παράλληλα, αύξηση καταγράφηκε στη θετικότητα στον κορονοϊό, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έγινε μία νέα διασωλήνωση. Στα νοσοκομεία έγιναν 147 νέες εισαγωγές λόγω κορονοϊού, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα.

Γρίπη - Κορονοϊός: Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τις αναπνευστικές λοιμώξεις

Η σύνοψη των επιδημιολογικών δεδομένων για τις αναπνευστικές λοιμώξεις το χρονικό διάστημα από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται από την εβδομάδα 48/2025 σε ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 01/2026, παρουσίασε περαιτέρω αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές αυξήθηκε την εβδομάδα 01/2026 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

- Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών COVID-19 από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Την εβδομάδα 01/2026 καταγράφηκαν 147 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=121).

- Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 01/2026 καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι. Από την εβδομάδα 01/2024 μέχρι την εβδομάδα 01/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 413.

- Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται σταδιακή άνοδος του παραλλαγμένου στελέχους XFG, που εμφανίζεται να είναι το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις από τις αρχές Ιουλίου.

- Κατά την εβδομάδα 01/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 52/2025.

Ιός της γρίπης

- Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παρουσίασε μικρή μείωση την εβδομάδα 01/2026, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, με τη θετικότητα ωστόσο να παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

- Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026 (από την εβδομάδα 44/2025), ο ΕΟΔΥ εγκατέστησε σύστημα καθημερινής ενεργητικής καταγραφής των νέων εισαγωγών γρίπης από δίκτυο συνολικά 84 νοσοκομείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση της διαχρονικής τους τάσης. Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσιάζουν ανοδική τάση μετά την εβδομάδα 48/2025. Την εβδομάδα 01/2026 σημειώθηκε σημαντική αύξηση (722 νέες εισαγωγές έναντι 497 την εβδομάδα 52/2025).

- Κατά την εβδομάδα 01/2026 καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, με ημερομηνία εισαγωγής εντός της εβδομάδας 52/2025. Την εβδομάδα 01/2026 καταγράφηκαν επίσης δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπη.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 01/2026 έχουν καταγραφεί 29 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και έξι θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Σημειώνεται ότι από την εβδομάδα 1/2024 έως την εβδομάδα 01/2026, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 153.

- Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την εβδομάδα 01/2026, μεταξύ 2.278 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 308 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 307 τύπου Α και ένα τύπου Β.

- Από τα 198 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 142 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 56 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09. Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός. Ο ΕΟΔΥ κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

- Κατά την εβδομάδα 01/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα 52/2025.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσιάζει ανοδική τάση μετά την εβδομάδα 49/2025, κινούμενη σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο επιτήρησης.

