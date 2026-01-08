Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί άμεσα και να αναλάβει τις τεράστιες ευθύνες που έχει μαζί με την ελληνική κυβέρνηση για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στις αερομεταφορές.

Με κατεπείγουσα επιστολή της, προς τον αρμόδιο επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα, η ευρωομάδα του ΚΚΕ, κατέθεσε ερώτηση για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων.

Με αφορμή όλα όσα συνέβησαν την Κυριακή στα ελληνικά αεροδρόμια, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ επανέρχεται με παρέμβαση στον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο, Απόστολο Τζιτζικώστα για το μείζον θέμα καθώς δεν έλαβε απάντηση σε προηγούμενη ερώτηση που είχε υποβληθεί στις 19/2/2025 για τα σοβαρά ζητήματα που εγείρονται στα ελληνικά αεροδρόμια λόγω των τεράστιων ελλείψεων στα συστήματα ασφαλείας.

Στην επιστολή τους οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Το πρόσφατο μπλακάουτ στις 4 Γενάρη 2026, λόγω του προβλήματος που παρουσιάστηκε στις συχνότητες του F.I.R. Αθηνών, που διέκοψε την επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών και αεροπλάνων, προκάλεσε μεγάλα αναπάντητα από την κυβέρνηση ερωτήματα για τις αιτίες της, ενώ έρχεται να προστεθεί στην ήδη μακριά λίστα παρόμοιων περιστατικών, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το πολύ σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων, τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το συγκεκριμένο γεγονός προκλήθηκε αναβολή των πτήσεων και μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες.

»Το πρόβλημα δεν είναι καινούριο ούτε άγνωστο, καθώς οι εργαζόμενοι έχουν επανειλημμένα καταγγείλει τις τεράστιες ελλείψεις σε συστήματα ασφαλείας και προσωπικό σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, με τις καταγγελίες τους ωστόσο να πέφτουν στο κενό. Απαρχαιωμένες υποδομές, μη λειτουργικά ραντάρ, συστήματα επεξεργασίας δεδομένων ραντάρ και σχεδίων πτήσης, το σύστημα ραδιοτηλεφωνικών εκπομπών, όλα είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, παράγοντες που δημιουργούν συνεχώς κινδύνους ατυχημάτων.

»Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα αεροπορικά δυστυχήματα παγκοσμίως, ενώ καθημερινά σημειώνονται περιστατικά που αποφεύγονται την τελευταία στιγμή. Παρόμοια ζητήματα ασφαλείας έχουν καταγραφεί και στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα τον περασμένο Αύγουστο, όταν παρουσιάστηκε βλάβη με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το ραντάρ στο λόφο Μερέντα της Αττικής όπως και σε συχνότητες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το ραντάρ της Προσέγγισης Αθηνών στο Ελληνικό είναι μόνιμα εκτός λειτουργίας, ενώ στην Προσέγγιση Αθηνών μόνιμα εκτός λειτουργίας είναι και η ένδειξη ShortTermConflictAlert, η οποία προειδοποιεί για ενδεχόμενο κίνδυνο σύγκρουσης με άλλο αεροσκάφος. Επίσης, τον Αύγουστο του 2024 χάθηκε το σήμα για πάνω από μισή ώρα από το ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο της Ρόδου, με συνέπεια ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας να γίνεται στα τυφλά, με βάση τις αναφορές θέσης των πιλότων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Ταυτόχρονα, διογκώνεται και το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού όπως στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών-Μακεδονίας, που παρέχει έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στις περισσότερες πτήσεις εντός του FIR/UIR, στο οποίο, παρά τον διπλασιασμό της κίνησης, το προσωπικό έχει μειωθεί στο μισό, ενώ σε όλη τη χώρα υπάρχουν πάνω από 100 κενές θέσεις προσωπικού.

»Η απαξίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τη διασφάλιση των κερδών των αεροπορικών εταιρειών, που μαζί με την κυβέρνηση επιδιώκουν να γίνονται περισσότερες πτήσεις σε λιγότερο χρόνο είναι αποτέλεσμα και των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για τον «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό», που οδηγούν σε υποστελέχωση υπηρεσιών, στην εντατικοποίηση της εργασίας και σε εγκληματικές εκπτώσεις σε μέτρα και σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την πρόκληση μεγάλων αεροπορικών «ατυχημάτων» - εγκλημάτων.

»Η κυβέρνηση, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξειδικεύει σχετικό νόμο, πιέζει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να διαχειριστούν αυξημένη κυκλοφορία τα έτη 2025, 2026, 2027, σε βάρος της ασφάλειας των πτήσεων, την ίδια ώρα που ακόμα και η Ένωση των σωματείων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ATCEUC, έχει καταγγείλει υπέρβαση των ασφαλών ορίων χωρητικότητας στην εναέρια κυκλοφορία, ως κίνδυνο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

»Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερωτήσεις της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο το Φλεβάρη του 2025 όσο και πρόσφατα το Δεκέμβρη, έχει αναδείξει την επικίνδυνη αυτή κατάσταση, με την τελευταία να αποφεύγει να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις επί του θέματος. Προκαλεί επίσης ερωτηματικά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν απάντησε στα συγκεκριμένα ζητήματα που θέσαμε κι έχουν να κάνουν με την ασφάλεια πτήσεων και τη διασφάλιση της ζωής επιβατών κι εργαζομένων. Κι αυτό παρόλο που γνώριζε πολύ καλά κι από ό,τι φαίνεται συγκάλυπτε την ύπαρξη των προβλημάτων καθώς όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων με δημοσιεύματα η ίδια είχε κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα για καθυστερήσεις στην υιοθέτηση βασικών τεχνολογιών ασφαλείας στα αεροδρόμια, όπως η έλλειψη χρήσης σύγχρονων ραντάρ, υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω ζεύξης δεδομένων και η δημοσίευση διαδικασιών πλοήγησης βάσει επιδόσεων (Performance Based Navigation – PBN), τεχνολογίες οι οποίες θα έπρεπε όπως σημειώνεται να είχαν εφαρμοστεί έως το 2020.

»Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετηθεί ΑΜΕΣΑ και να αναλάβει τις τεράστιες ευθύνες που έχει μαζί με την ελληνική κυβέρνηση για την τραγική κι εν κρυπτώ κατάσταση που επικρατεί στις αερομεταφορές, όπου οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, οι απαρχαιωμένες υποδομές και εξοπλισμός συστημάτων ασφαλείας, παράλληλα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ που εξυπηρετούν και διασφαλίζουν την κερδοφορία των αεροπορικών ομίλων και των ιδιωτών ιδιοκτητών των αεροδρομίων, οδηγούν στον κατακερματισμό της ασφάλειας των πτήσεων, δημιουργώντας ανυπολόγιστους κινδύνους για τη ζωή επιβατών κι εργαζομένων».