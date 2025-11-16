Στον χάρτη αναφέρονται και πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Αθήνα, η Κατάνια και το Βουκουρέστι ως σημεία ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου.

Η Ευρώπη απέκτησε έναν ολοκληρωμένο και διαδραστικό χάρτη που δείχνει τον σεισμικό κίνδυνο, μέσω της πλατφόρμας EFEHR.

Ο χάρτης χρησιμοποιεί στοιχεία από σεισμολόγους και μηχανικούς και συνδυάζει γεωλογικά, τεχνικά καθώς και δημογραφικά δεδομένα, προκειμένου να προσφέρει μια πιο σαφή εικόνα για την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων σε περίπτωση σεισμών.

Η «απειλή» αποτιμάται με βάση την πιθανή επίδραση μελλοντικών σεισμών στις υποδομές και την ασφάλεια των ανθρώπων — λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα των κτιρίων και του πληθυσμού, αλλά και το πόσο ευάλωτα είναι τα κτίρια και τις τοπικές γεωλογικές συνθήκες.

Η βάση του χάρτη είναι το Ευρωπαϊκό Σεισμικό Μοντέλο Κινδύνου (ESRM20), το οποίο παρουσιάστηκε το 2020.

Σύμφωνα με το μοντέλο, περιοχές με παλαιότερα ή κακώς ενισχυμένα κτίρια, υψηλή πυκνότητα πληθυσμού ή έντονη σεισμικότητα εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο — παρόλο που υπάρχουν σύγχρονοι αντισεισμικοί κανονισμοί, πολλά κτίρια παραμένουν ευάλωτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε τον χάρτη ΕΔΩ

Μέσω της πλατφόρμας, οι τοπικές αρχές μπορούν να συγκρίνουν τον σεισμικό κίνδυνο ανάμεσα σε χώρες και να σχεδιάσουν καλύτερα μέτρα πρόληψης, μειώνοντας πιθανές ανθρώπινες και οικονομικές απώλειες.

Οι πιο επικίνδυνες περιοχές στην Ευρώπη, σύμφωνα με το μοντέλο, περιλαμβάνουν την Τουρκία, την Ελλάδα, την Αλβανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.