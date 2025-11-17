H καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να πιστωθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Αν και η καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η 21η Δεκεμβρίου, η οποία φέτος συμπίπτει με Κυριακή, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν εγκαίρως το ποσό.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί υποχρέωση κάθε εργοδότη, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Ο υπολογισμός του Δώρου εξαρτάται από το είδος της αμοιβής του εργαζομένου, δηλαδή αν αμείβεται με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο. Η περίοδος αναφοράς για τον υπολογισμό ξεκινά την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που είχαν συνεχή εργασία σε όλη την περίοδο αναφοράς δικαιούνται:

Έναν πλήρη μηνιαίο μισθό, ή 25 ημερομίσθια, για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Για όσους εργάστηκαν μικρότερο χρονικό διάστημα, το δώρο υπολογίζεται αναλογικά. Ο κανόνας προβλέπει ότι κάθε 19 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού, ή σε 2 ημερομίσθια.

Η βάση υπολογισμού του δώρου είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λήξει νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Online υπολογισμός μέσω της εφαρμογής της ΓΣΕΕ

Για τη διευκόλυνση εργαζομένων και ανέργων, η ΓΣΕΕ και το ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ διαθέτουν online εφαρμογή που επιτρέπει τον άμεσο υπολογισμό του ακριβούς ποσού του δώρου.

Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μέσω του σχετικού συνδέσμου που παρέχει η Συνομοσπονδία.