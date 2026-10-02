Όσο βαθιά και να... σκάψετε στο μυαλό σας, δεν θα το μαντέψετε.

To Digger του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου με πρωταγωνιστή έναν αγνώριστο Τομ Κρουζ έκανε την πρεμιέρα του στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και αναμένουμε με ενδιαφέρον την αντίδραση των θεατών, καθώς οι κριτικοί εμφανίζονται διχασμένοι.



Τα σχόλια για την ταινία κυμαίνονται από «αριστούργημα» μέχρι «φιάσκο και αποτυχία», ενώ κατά γενική ομολογία ο Κρουζ περίμενε να φτάσει 64 ετών για να κάνει την ερμηνεία της καριέρας του. Άλλωστε δεν είναι λίγοι αυτοί που τον βλέπουν ήδη να φιγουράρει ως υποψήφιος στα Όσκαρ για τον Α' Ανδρικό Ρόλο.



Πρόσφατα, η Warner Bros. χρησιμοποίησε τις διχασμένες αντιδράσεις στη νέα της διαφημιστική καμπάνια για την ταινία, προτρέποντας τους θεατές να πάνε να τη δουν και να αποφασίσουν μόνοι τους





Decide for yourself. DIGGER – in theaters and IMAX FRIDAY. Tickets on sale now. https://t.co/Z1IpSpFnXd https://t.co/e5ID4WUxbL — Warner Bros. (@warnerbros) September 29, 2026

Και αν όλα τα παραπάνω είναι λίγο-πολύ γνωστά, ο σκηνοθέτης της ταινίας, έκανε μια αποκάλυψη για τον τίτλο της, που ούτε την φανταζόμασταν.



Συγκεκριμένα, ο Ινιάριτου λέει ότι το «Digger» δεν ήταν ο αρχικός τίτλος της ταινίας. Αντίθετα, ο αρχικός της τίτλος ήταν «BLAH, BLAH, BLAH». Ναι αυτό ακριβώς που διαβάσατε: «ΜΠΛΑ, ΜΠΛΑ, ΜΠΛΑ».

«Ήταν μια αναφορά σε αυτό το απίστευτο, τρομακτικό όπλο που έχουμε ως άνθρωποι, το οποίο είναι η γλώσσα. Μπορεί να αλλάξει την αντίληψή σας για την πραγματικότητα που βιώνει το σώμα σας. Μπορεί να σε κάνει να πιστέψεις σε κάτι που δεν βλέπεις», εξηγεί για την αρχική επιλογή.



Ο τίτλος τελικά άλλαξε επειδή ήταν «μακροσκελής» και «πολύ περίπλοκος», αν και υποψιαζόμαστε ότι η Warner Bros. ήταν απλώς τρομοκρατημένη με την ιδέα να πουλήσει μια ταινία 180 εκατομμυρίων δολαρίων στο κοινό με τον συγκεκριμένο τίτλο.

Σύμφωνα με τον Ινιάριτου, η σκέψη πίσω από το «ΜΠΛΑ, ΜΠΛΑ, ΜΠΛΑ» ήταν για το πώς οι λέξεις μπορούν να παραμορφώσουν την πραγματικότητα, να διαστρεβλώσουν την αντίληψη και ακόμη και να μετατραπούν σε όπλα. Ωστόσο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η ταινία είναι μια ημι-τρολ δουλειά, ίσως θα έπρεπε τελικά να κρατήσουν τον αρχικό τίτλο...