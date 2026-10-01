«Καμπανάκι» για βερνίκι νυχιών - Περιέχει απαγορευμένη ουσία που είναι επικίνδυνη για την υγεία, ποιες είναι οι επίμαχες παρτίδες.

Απαγορεύτηκε η πώληση γνωστού βερνικιού νυχιών που μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών χωρών πωλείται και στην Ελλάδα καθώς σύμφωνα με ευρωπαϊκή προειδοποίηση εντοπίστηκε στη σύνθεσή του απαγορευμένη χημική ουσία που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που εξέδωσε το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) με κοινοποιούσα χώρα την Ιταλία η προειδοποίηση αφορά για το βερνίκι νυχιών «Smalto gel», της μάρκας Tertio, σε συσκευασία 13 ml.

Ποιο είναι το επίμαχο βερνίκι νυχιών

Το προϊόν είναι βερνίκι gel νυχιών και διατίθεται σε πλαστικό φιαλίδιο. Η ειδοποίηση αφορά την παρτίδα 10M1302, με τους κωδικούς μοντέλου:

M220 - 022

M220 - 050

M220 - 053

M220 - 059

M220 - 061

M220 - 179

M220 - 197

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Ο γραμμωτός κώδικας του προϊόντος είναι 8052747080236, ενώ ως χώρα προέλευσης αναφέρεται η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

«Καμπανάκι» για βερνίκι νυχιών: Περιέχει απαγορευμένη ουσία που συνδέεται με κίνδυνο για την αναπαραγωγή

Σύμφωνα με το Safety Gate, από τον κατάλογο των συστατικών προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO). Η συγκεκριμένη ουσία απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ευρωπαϊκή προειδοποίηση αναφέρεται ότι το TPO μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα, να επηρεάσει την υγεία του αγέννητου παιδιού και να προκαλέσει αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις. Για τον λόγο αυτό, το προϊόν κρίθηκε ότι δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση της εμπορίας του προϊόντος, μαζί με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά μέτρα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές που διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν καλό είναι να ελέγξουν την ετικέτα, την παρτίδα και τους κωδικούς που αναφέρονται στην ευρωπαϊκή ειδοποίηση, ώστε να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για το προϊόν που αφορά η απαγόρευση.