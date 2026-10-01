Ένα πλυντήριο ρούχων που συνεχίζει να μυρίζει άσχημα ακόμη και μετά από έναν κύκλο πλύσης μπορεί να κάνει τα φρεσκοπλυμένα ρούχα να μην μοιάζουν και τόσο καθαρά.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όμως μία από τις λύσεις που έχουν προτείνει χρήστες σε διαδικτυακό φόρουμ είναι ιδιαίτερα απλή: ο καθαρισμός του πλυντηρίου με κιτρικό οξύ.

Σε σχετική συζήτηση στο φόρουμ, χρήστες μοιράστηκαν τρόπους που έχουν δοκιμάσει για να περιορίσουν τις δυσάρεστες οσμές από τα πλυντήριά τους. Μία από τις πιο συγκεκριμένες προτάσεις ήταν η χρήση κιτρικού οξέος σε μορφή σκόνης σε έναν άδειο κύκλο καθαρισμού.

Σύμφωνα με μία από τις προτάσεις, περίπου μισό φλιτζάνι κιτρικό οξύ μπορεί να προστεθεί στον άδειο κύκλο καθαρισμού. Ο χρήστης ανέφερε ότι η μέθοδος βοήθησε να απομακρυνθεί η χαρακτηριστική μυρωδιά «στάσιμου νερού», η οποία δεν είχε αντιμετωπιστεί με ξίδι.

Η μυρωδιά μπορεί να μην προέρχεται από τον κάδο

Ένα σημαντικό σημείο που αναφέρθηκε στη συζήτηση είναι ότι η δυσάρεστη μυρωδιά δεν προέρχεται απαραίτητα από τον κάδο του πλυντηρίου.

Υπολείμματα απορρυπαντικού και υγρασία μπορούν να συσσωρευτούν σε διάφορα σημεία, όπως:

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στο λάστιχο της πόρτας,

στη θήκη του απορρυπαντικού,

στο φίλτρο αποστράγγισης,

στο κάτω μέρος του πλυντηρίου.

Η υγρασία που παραμένει σε αυτά τα σημεία μπορεί να δημιουργήσει με τον χρόνο τη χαρακτηριστική μυρωδιά μούχλας ή «στάσιμου νερού».

Προσοχή στο μαλακτικό

Μία ακόμη συμβουλή που επανήλθε αρκετές φορές στη συζήτηση αφορά το μαλακτικό ρούχων.

Σύμφωνα με χρήστες του φόρουμ, η συχνή χρήση του μπορεί να αφήνει λιπαρά υπολείμματα στο εσωτερικό του πλυντηρίου, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση δυσάρεστων οσμών. Παράλληλα, προτείνεται ο τακτικός καθαρισμός του πλυντηρίου με τα ειδικά προϊόντα που συνιστά ο κατασκευαστής.

Ελέγξτε και το φίλτρο

Το φίλτρο αποστράγγισης είναι ένα ακόμη σημείο που συχνά παραβλέπεται. Εκεί μπορούν να συγκεντρωθούν βρώμικο νερό, χνούδια, τρίχες και άλλα μικρά αντικείμενα, δημιουργώντας με τον χρόνο δυσάρεστες οσμές.

Πριν από τον καθαρισμό του φίλτρου, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Μην αφήνετε κλειστή την πόρτα

Μετά το τέλος της πλύσης, είναι καλό να αφήνετε την πόρτα του πλυντηρίου ανοιχτή για κάποιο διάστημα. Το ίδιο ισχύει και για τη θήκη του απορρυπαντικού.

Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στον αέρα να κυκλοφορεί και μειώνεται η υγρασία που παραμένει στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

Τι μπορείτε να κάνετε αν το πλυντήριο συνεχίζει να μυρίζει

Αν η δυσάρεστη μυρωδιά επιμένει, το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε το εγχειρίδιο του πλυντηρίου και να ακολουθήσετε τις οδηγίες καθαρισμού που δίνει ο κατασκευαστής. Παράλληλα, μπορείτε να ελέγξετε και να καθαρίσετε τα σημεία όπου συνήθως συσσωρεύονται υπολείμματα και υγρασία.

Ένας πρακτικός έλεγχος περιλαμβάνει:

έναν άδειο κύκλο καθαρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή,

καθαρισμό του φίλτρου αποστράγγισης,

καθάρισμα του λάστιχου της πόρτας,

καθαρισμό της θήκης απορρυπαντικού,

αποφυγή υπερβολικής χρήσης μαλακτικού,

αφήνοντας την πόρτα και τη θήκη απορρυπαντικού ανοιχτές μετά την πλύση.

Το κιτρικό οξύ αναφέρθηκε ως μία από τις λύσεις που δοκιμάστηκαν από χρήστες, όμως οι ανάγκες καθαρισμού διαφέρουν ανάλογα με το πλυντήριο. Για τον λόγο αυτό, οι οδηγίες του κατασκευαστή θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα.