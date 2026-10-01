Στις 22:00 πραγματοποιείται η κλήρωση του Τζόκερ.

Ο Οκτώβριος ξεκινά με ένα εκατομμύριο ευρώ να περιμένει τους μεγάλους τυχερούς της κλήρωσης του Τζόκερ που πραγματοποιείται απόψε (1/10).

Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα πάρουν από 100.000 ευρώ, ποσό που κέρδισε ένα δελτίο στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (29/9).

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: