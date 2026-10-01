Ποιους φωτογράφισε - Ποιους υπουργούς στήριξε και ποιους αποδοκίμασε…

Οι πολιτικές ειδήσεις που έβγαλε το υπουργικό Συμβούλιο - εκτός των μέτρων για την ενεργειακή κρίση - συμπυκνώνονται στον τίτλο «τι ενόχλησε τον πρωθυπουργό όσο έλειπε στις ΗΠΑ».

Και αυτό που καταλάβαμε είναι ότι τον ενόχλησαν - αν όχι τον εκνεύρισαν - συμπεριφορές συγκεκριμένων «γαλάζιων» στελεχών. Τα οποία δεν κατονόμασε αλλά «φωτογράφισε» πλήρως.

«Φωτογράφησε» την Ντόρα Μπακογιάννη

Πρώτον, «φωτογράφησε» την αδελφή του Ντόρα Μπακογιάννη. Η οποία και ξεκίνησε την δημόσια συζήτηση περί «καλαμοκαβαλάρηδων» υπουργών. Συζήτηση που κατέληξε σε άγριο ενδοκυβερνητικό καβγά.

«Στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε, βέβαια, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές Βουλευτών και Υπουργών» είπε ο Κ. Μητσοτάκης μπροστά στους υπουργούς του.

Και είναι γεγονός ότι την ενόχλησή του για την δήλωση Μπακογιάννη ο πρωθυπουργός την είχε διαμηνύσει από τις ΗΠΑ μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου. «Όλους μας αξιολογεί ο πρωθυπουργός» είχε πει επανειλημμένα εκείνες τις ημέρες ο Π. Μαρινάκης. Προφανώς μετά λόγου γνώσεως. Εξ ου και ξεθάρρεψε πλήθος υπουργών και βουλευτών οι οποίοι σιγοντάρισαν στην αποδόμηση της κριτικής που άσκησε η κα Μπακογιάννη… Δηλώνοντας ο ένας μετά τον άλλον ότι δεν έχουν διαπιστώσει φαινόμενα «αλαζονείας» στα υπουργικά κλιμάκια. Με κάποιους από το Μαξίμου στο παρασκήνιο να αναζητούν προσωπικούς λόγους πίσω από την κριτική της Ντόρας.

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Πρωθυπουργικό… δικαίωμα

Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στην κυβέρνηση κουμάντο κάνει ο ίδιος. Και ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν - πόσο μάλλον στην αδελφή του - να αξιολογεί την κυβέρνηση.

Προφανώς επειδή θα ανέμενε να τον υποστηρίζει, να υποθέσουμε.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ενόχληση δεν περιορίστηκε μόνο στο πρόσωπο της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και σε εκείνο του Δ. Καιρίδη που είχε επισημάνει το ίδιο πρόβλημα. Και μάλιστα λίγες ημέρες νωρίτερα από την βουλευτή Χανίων.

Ωστόσο η κριτική περί αλαζονείας συνεχίζεται…

Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και την ώρα που ο Κ. Μητσοτάκης προσπαθούσε - στο υπουργικό συμβούλιο - να κόψει τον βήχα σε όσους δημόσια ασκούν κριτική για «αλαζονεία», υπήρχαν βουλευτές και στελέχη που επέμεναν στις διαπιστώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη.

«Δεν το λέει μόνο η Ντόρα ότι υπάρχει αλαζονεία. Το λέμε και άλλοι. Πρόκειται για αυτούς που από το πουθενά γίνανε νοματαίοι» δήλωσε ο βουλευτής της Ν.Δ. Δ. Καλογερόπουλος. Ενώ την σκυτάλη από την Ντόρα πήρε ο γιος της Κώστας Μπακογιάννης. «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι» είπε υπερασπιζόμενος την μητέρα του. Και χωρίς μάλιστα να ξεκαθαρίσει αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για τον Δήμο της Αθήνας.

Παρ’ όλα αυτά τράβηξε υπουργικά… αυτιά

Αλλά τι γίνεται αν κάποιος διαπιστώνει ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα; Και μάλιστα στελέχη με το ειδικό βάρος της Ντόρας Μπακογιάννη. Πρέπει να τα επισημαίνει ή όχι;

Η απάντηση - εξ όσων είπε ο πρωθυπουργός - είναι ότι αυτό το δικαίωμα το αναγνωρίζει μόνο στον εαυτό του. Και το απέδειξε στέλνοντας σαφές μήνυμα στους υπουργούς του να είναι προσεκτικοί. «Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής».

Σε τι αναφερόταν ο πρωθυπουργός αν όχι σε φαινόμενα αλαζονείας; Ή αμετροέπειας που κάνουν κακό στην εικόνα της κυβέρνησης;

Ενόχληση για τους «κακομοίρηδες»

Και εδώ ο Κ. Μητσοτάκης «φωτογράφησε» - μεταξύ άλλων - τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για το άστοχο λογοπαίγνιο περί «κακομοίρηδων και νοικοκύρηδων» πολιτών. Διότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι από όλα τα υπουργικά φάουλ που σημειώθηκαν - στην πενθήμερη απουσία του - αυτό τον πείραξε περισσότερο.

Άλλους υπουργούς στήριξε άλλους αποδοκίμασε

Το τρίτο μήνυμα που πέρασε ο πρωθυπουργός ήταν μήνυμα στήριξης των δικών του ανθρώπων στην κυβέρνηση. Έναντι εκείνων των υπουργών που κρύβονται στα δύσκολα. «Δεν πρέπει να βγαίνετε μόνο για θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο σας αλλά και για θέματα που αφορούν το σύνολο του κυβερνητικού έργου» είπε ο Κ. Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Και το μήνυμα ελήφθη από όλους. Και από όσους υπερασπίζονται την κυβέρνηση ότι πλέον έχουν την ανοχή του πρωθυπουργού αν τους ξεφεύγει καμία λέξη παραπάνω και από όσους δεν υπερασπίζονται την κυβέρνηση ότι έχουν μπει σε «μαύρη λίστα».

Οι δικαιωμένοι υπουργοί

Στα σίγουρα γνωρίζουμε την πρώτη ομάδα υπουργών. Αυτούς που εκτίθενται παραπάνω από όσο τους αναλογεί. Όπως οι Π. Μαρινάκης, Άδ. Γεωργιάδης, Γ. Φλωρίδης, Σταύρος Παπασταύρου κ.α.

Το ποιοι ακριβώς συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα των «απρόθυμων» υπουργών το γνωρίζει μόνο ο πρωθυπουργός. Ο οποίος και τους αξιολογεί.