Το άδειασμα στη Ντόρα και η εκκρεμότητα με τις υποψηφιότητες Μπακογιάννη.

«Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών». Με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ο Κ. Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, πήρε αποστάσεις από τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για για συμπτώματα αλαζονείας στην κυβέρνηση και καβαλημένα καλάμια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εξαντλεί την αυστηρότητά του απέναντι στην αδελφή του. Την απέκλεισε από την κυβέρνηση για να στείλει μήνυμα κατά της οικογενειοκρατίας και μετά έκανε διευθυντή του γραφείου του τον ανιψιό του Γρ. Δημητριάδη.

Η στήλη έχει επισημάνει το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφια ξανά στα Χανιά η Ντόρα Μπακογιάννη. Η αίσθηση αυτή ενισχύεται μετα τη δήλωση του γιου της, Κώστα Μπακογιάννη, ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα διεκδικήσει ξανά την ηγεσία του Δήμου Αθηναίων. Είπε, μάλιστα, ότι θα το συζητήσει με την οικογένειά του (στο Action 24).

Προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα εξετάζουν όλα από την αρχή. Αν δεν είναι υποψήφια στις εκλογές η Ντόρα, θα είναι ο Κώστας. Και στις δύο περιπτώσεις, θα εκπεμφθούν ενδιαφέροντα εσωκομματικά μηνύματα.

Α.