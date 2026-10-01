Ανφέρ από Κυριάκο - Στο Δήμο υποψήφιος ο Κώστας Μπακογιάννης.

Μόνο ως ανφέρ μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην τοποθετήσει την Ντόρα Μπακογιάννη - και αδερφή του- στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ.

Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, δεν διεκδικεί αξιώματα, αδικήθηκε που δεν συμμετείχε στις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς μόνο συν θα ήταν γι΄ αυτές.

Ο Κ. Μητσοτάκης μόλις εκλέχτηκε πρόεδρος της ΝΔ ανακοίνωσε πως δεν θα χρησιμοποιήσει συγγενικά πρόσωπα σε θέσεις ευθύνες, κάτι που εξ αρχής στόχευε στην Ντόρα, και που αρχικά ήταν σωστό αφού η «οικογειοκρατία» ήταν βασική κατηγορία για τους... Μητσοτάκηδες, όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος Βασίλης Λεβέντης. Στη συνέχεια όμως η στρατηγική είχε... προβλήματα αφού ο ανιψιός του Γρηγόρης Δημητριάδης έδενε και έραβε στο Μαξίμου, ενώ και άλλα πρόσωπα παρενέβαιναν στην γενικότερη πολιτική.

Ταυτόχρονα όμως ο πρωθυπουργός θέλησε να περιθωριοποιήσει κορυφαία «παλαιότερα» πρόσωπα, όπως οι Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς, με τον τελευταίο να διαγράφεται μάλιστα από τη ΝΔ και να ετοιμάζεται να ιδρύσει κόμμα. Στόχος η απόλυτη επικράτηση του ιδίου στο κόμμα, κάτι που επιτεύχθηκε, πλην όμως ταυτόχρονα μικραίνει και τη ΝΔ.

Σε κάθε περίπτωση όμως η Ντόρα Μπακογιάννη μπορούσε και άξιζε να ήταν στο Επικρατείας το οποίο και θα κοσμούσε. Άλλωστε στη ΝΔ συνηθίζεται έμπειρα πρωτοκλασάτα στελέχη να ηγούνται στο Επικρατείας. Και θα είναι απώλεια και για τη ΝΔ και για τη χώρα η Ντόρα να μην είναι στη νέα Βουλή.

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ΥΓ: Ο Κώστας Μπακογιάννης, ανεξαρτήτως των τελευταίων δηλώσεών του, στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων.