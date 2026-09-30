«Δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση», είπε ο Κώστας Μπακογιάννης για το αν θα διεκδικήσει εκ νέου τον Δήμο Αθηναίων.

Στη «γραμμή» της Ντόρας Μπακογιάννη - και μητέρας του - τάσσεται ο Κώστας Μπακογιάννης αναφορικά με τα φαινόμενα αλαζονείας εντός της κυβέρνησης.

«Ο κόσμος το έχει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι» είπε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων όταν ρωτήθηκε σχετικά στο Action24.

«Η αλαζονεία, δυστυχώς, πολλές φορές, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση εξουσίας» τόνισε και πρόσθεσε πως: «όλοι εμείς που έχουμε ασκήσει εξουσία, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί».

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«Δεν έχω αποφασίσει για το αν θα διεκδικήσω τον Δήμο Αθηναίων»

Ο Κώστας Μπακογιάννης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου τον δήμο Αθηναίων στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση.

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«Πρώτα απ' όλα, έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω πάρει ακόμα καμία απόφαση. Ξέρω πολύ καλά αυτή την πόλη και ξέρω πάρα πολύ καλά αυτόν τον δήμο. Και ξέρω ότι η Αθήνα θέλει στομάχι, καρδιά και μυαλό, και στην περίπτωσή μου, αυτά ευθυγραμμίζονται. Μιλάμε για μία μεγάλη προσωπική απόφαση, που πρέπει να συζητήσω με την οικογένειά μου» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

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Ο Κώστας Μπακογιάννης εξαπέλυσε βολές κατά του Χάρη Δούκα λέγοντας πως η Αθήνα αντιμετωπίζει τις συνέπειες της «αδιαφορίας και της εγκατάλειψης».

«Δυστυχώς αυτό το οποίο βιώνουμε στην πόλη είναι το αποτέλεσμα της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης», είπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια αντίληψη «part time» στον Δήμο Αθηναίων. «Ότι δηλαδή ο Δήμος είναι ένα σκαλοπάτι για το επόμενο, είναι ένας σταθμός, ένα όχημα εκπλήρωσης πολιτικών φιλοδοξιών. Κάθε χρόνο η κατάσταση στην Αθήνα δυσκολεύει. Χρειάζεται σχέδιο, οργάνωση και πάνω απ' όλα θέληση» συμπλήρωσε.

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