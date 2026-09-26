Τι ανέφερε σε ανάρτησή του.

Το δικό του συγκινητικό μήνυμα για τη δολοφονία του πατέρα του Παύλου Μπακογιάννη σαν σήμερα πριν από 37 χρόνια από τη «17 Νοέμβρη» έστειλε ο Κώστας Μπακογιάννης.

«Τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση, που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου, ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου.» Μου λείπεις. Λείπεις.».

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