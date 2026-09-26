Η Νέα Δημοκρατία σημειώνει ότι ο Παύλος Μπακογιάννης «υπηρέτησε με συνέπεια τη Δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των διχασμών».

Στη συμπλήρωση 37 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη «17 Νοέμβρη» αναφέρεται με ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τιμώντας τη μνήμη του και αναδεικνύοντας την πολιτική του παρακαταθήκη.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει ότι ο Παύλος Μπακογιάννης «υπηρέτησε με συνέπεια τη Δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των διχασμών», υπογραμμίζοντας παράλληλα την πίστη του στον διάλογο και στη συνεννόηση.

Όπως αναφέρει το κόμμα, ο Παύλος Μπακογιάννης πίστευε σε μία Ελλάδα που μπορεί να προχωρά μπροστά αφήνοντας πίσω τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος, ενώ το παράδειγμά του συνδέθηκε με τις έννοιες της μετριοπάθειας, της ενότητας και της δημοκρατικής συνεννόησης.

«Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους αδίστακτους τρομοκράτες της "17 Νοέμβρη". Ο Παύλος Μπακογιάννης υπηρέτησε με συνέπεια τη Δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των διχασμών που για δεκαετίες σημάδεψαν την πολιτική ζωή της χώρας. Πίστευε στη δύναμη του διαλόγου και σε μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά, αφήνοντας πίσω της τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Μας έδειξε ότι τα δημοκρατικά ιδεώδη, η συνεννόηση και η μετριοπάθεια οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον ενότητας και προόδου.

Τριάντα επτά χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και το παράδειγμά του επίκαιρο. Η ίδια η πραγματικότητα μάς υπενθύμισε πρόσφατα, με τον πιο οδυνηρό τρόπο, πόσο επιτακτική παραμένει η ανάγκη για καθολική απόρριψη της τρομοκρατίας, της βίας και του μισαλλόδοξου λόγου.

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Στη Νέα Δημοκρατία τιμούμε τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη. Οι ιδέες και η πολιτική του παρακαταθήκη είναι παρούσες και εξακολουθούν να μας εμπνέουν» αναφέρει η ανακοίνωση.