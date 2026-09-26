Οι... πυροσβέστες, οι λαλίστατοι της ΝΔ και το στρατόπεδο Σαμαρά.

Όσοι στην κυβέρνηση εισηγούνταν εκλογές τον Σεπτέμβριο αρχίζουν να ανησυχούν ότι μπορεί και να δικαιωθούν. Όσοι ανήκουν στο στρατόπεδο Σαμαρά απλά παρακολουθούν τυς «γαλάζιους» καβγάδες, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση δουλεύει γι’ αυτούς.

Και στο Μαξίμου αναζητείται «ψυχραιμία». Αφού στο πενθήμερο που λείπει ο πρωθυπουργός στις ΗΠΑ ξέσπασε μίνι ενδοκυβερνητική κρίση για τους «καλαμοκαβαλάρηδες» υπουργούς.

Σε ρόλο πυροσβέστη ο Π. Μαρινάκης

Με τον Παύλο Μαρινάκη να τρέχει να σβήνει τις εστίες φωτιάς που άναβαν η μία μετά την άλλη. Άλλοτε με την Ντόρα Μπακογιάννη άλλοτε με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Γ. Φλωρίδη και άλλοτε με τον βουλευτή της Ν.Δ. Σπύρο Κουλκουδίνα που κατηγορήθηκε ότι είπε ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ για καύσιμα να μετακινείται με τα ΜΜΜ.

Και τους υπουργούς να φτιάχνουν λίστες με τους βουλευτές που βγήκαν να τους υπερασπιστούν και με εκείνους που τους άδειασαν.

Δεν σηκώνουν μύγα στο... σπαθί τους

Ο Γ. Φλωρίδης με την πλήρη κάλυψη του πρωθυπουργού ξαναμίλησε για τον κίνδυνο η Τουρκία να κάνει «ντου» σε περίπτωση ακυβερνησίας.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης με την πεποίθηση ότι έχει βάλει τόση πλάτη στην κυβέρνηση στα δύσκολα -όταν οι συνάδελφοι του κρύβονταν -εμφανίστηκε να μην δέχεται... μύγα εσωκομματικής κριτικής στο σπαθί του.

Λαλίσταστοι για τα περί αλαζονείας

Και ο Μ. Βορίδης μαζί με σειρά βουλευτών να φτιάχνουν αναχώματα στα πυρά που εκτοξεύονται προς το Μαξίμου.

Κι εκεί που έψαχνες με το... λυχνάρι να βρεις υπουργό ή βουλευτή να υπερασπιστεί την κυβέρνηση – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- ξαφνικά γέμισαν οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα με «γαλάζιες» φωνές. Όχι για να ομονοήσουν για τα περί αλαζονείας αλλά για να τσακωθούν.

Σημεία των (εκλογικών) καιρών;

Μεμονωμένο περιστατικό ή «σημεία των καιρών» εντός Ν.Δ;

Όσοι – κυρίως βουλευτές - ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για θέματα «ύφους» και «πολιτικών» είναι φανερό ότι πλέον δυσφορούν. Και μιλούν. Μη υπολογίζοντας τις συνέπειες.

Αφού έχουν εμπεδώσει ότι ανασχηματισμός δεν γίνεται και ποσοστό άνω του 40% δεν πρόκειται να ξαναδούν. Συνεπώς οι βουλευτές τρέχουν να επανεκλεγούν μόνοι τους. Και οι υπουργοί με την σειρά τους τρέχουν να εκλεγούν σε καλή σειρά.

Προβληματίζει ο κίνδυνος αποσυσπείρωσης

«Πως θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές;» αναρωτιούνται κυβερνητικά στελέχη αναλογιζόμενοι για το τι μπορεί να ακολουθήσει μέσα στους επόμενους επτά μήνες προεκλογικής περιόδου.

Αυτό που τους προβληματίζει είναι ο κίνδυνος μιας ενδεχόμενης αποσυσπείρωσης – αντί συσπείρωσης- της ΝΔ. στον δρόμο προς τις εκλογές. Με ορατό τον φόβο το υπό διαμόρφωση κόμμα Σαμαρά να νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των δυσαρεστημένων δεξιών ψηφοφόρων ως εναλλακτική εκλογική λύση.

Βαριά η σκιά της νέας ενεργειακής κρίσης

Διότι δεν είναι μόνον ο εμφύλιος που έχει ξεσπάσει εντός της παράταξης μετά την απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα ευθέως ανταγωνιστικό απέναντι στη Ν.Δ. Είναι και οι σοβαροί κλυδωνισμοί που έχει μπροστά της η κυβέρνηση.

Με την νέα ενεργειακή κρίση να υπονομεύει το πακέτο παροχών ύψους 2,2 δις προς συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Και την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους να μην την καταπιεί η νέα ακρίβεια στα καύσιμα και κατ’ επέκταση στο ράφι.

Έντονες πιέσεις παρά το δημοσιονομικό... καμπανάκι

Αφού οι πιέσεις εν μέσω προεκλογική περιόδου για γενναία στήριξη των νοικοκυριών θα εντείνεται. Και από την αντιπολίτευση και από «γαλάζιους» βουλευτές. Με τον κίνδυνο το δημοσιονομικό καμπανάκι που χτύπησε και από τις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός να μην ηχήσει καλά στα αυτιά των ψηφοφόρων. Που δεν θα μπορούν να βγάλουν τον χειμώνα και να ζεσταθούν.