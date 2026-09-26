Επιστρατεύεται και ο γαλάζιος... πυρσός!

Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα γιορτάσει η ΝΔ τα 52α γενέθλια της. Και στο κόμμα γίνεται πυρετώδης προετοιμασία. Διότι τα γενέθλια του κυβερνώντος κόμματος συμπίπτουν με την πιο κρίσιμη προεκλογική περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αφού βρίσκει την παράταξη βαθιά διχασμένη. Όπως πληροφορούμαι η εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ αναμένεται να έχει τη μορφή μια μεγάλης γιορτής. Αφού θα επιστρατευτεί ο γαλάζιος «πυρσός» , θα κληθούν άπαντες πρώην και νυν αρχηγοί της Ν.Δ. και θα υπάρχουν εκπλήξεις με vintage στοιχεία σε μία προσπάθεια να κυριαρχήσει μήνυμα ενότητας.

Αν αναρωτιέστε ενημερώνομαι ότι στα σχετικά ιστορικά βίντεο που θα προβληθούν θα υπάρχει και πλάνο του Αντώνη Σαμαρά.

Τώρα μένει να δούμε ποιοι από τους αρχηγούς της Ν.Δ. θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση.

Λ.Ι.