Αλλάζει ο καιρός με τα φαινόμενα να ξεκινούν από σήμερα στα δυτικά και να γίνονται εντονότερα το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή.

Βροχερός θα είναι ο καιρός τα επόμενα 24ωρα με τα φαινόμενα να ξεκινούν από σήμερα στα δυτικά και να γίνονται εντονότερα το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή.

Συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό αναφέρει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 με 26 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται παροδικές νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες από τα βορειοδυτικά που θα επεκταθούν σταδιακά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια έως τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 24, στην Ήπειρο από 6 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 25 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 25, στην Κρήτη από 8 έως 24, στα Επτάνησα από 13 έως 24-25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 22-24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Το Σάββατο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.

Ο καιρός την Κυριακή

Την Κυριακή νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα παραθαλάσσια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και τις βραδινές ώρες, πιθανός τοπικά έντονες στην Εύβοια και τις Σποράδες. Στα δυτικά και βόρεια πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά

Τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.