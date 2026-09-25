Περίπου 12 ώρες χωρίς νερό έμειναν χθες κάτοικοι στο Μαρούσι λόγω προβλήματος σε αγωγός της ΕΥΔΑΠ. Αναμονή ωρών για να δοθεί έγκριση για κοπή δέντρου του οποίου οι ρίζες έσπασαν αγωγό.

Χωρίς νερό από τις 12 το μεσημέρι έως και τα μεσάνυχτα έμεινε χθες περιοχή στο Μαρούσι, με τους κατοίκους να καλούνται να αντιμετωπίσουν μια πολύωρη διακοπή υδροδότησης και να αναζητούν νερό ακόμη και από γειτονικές περιοχές.

Η διακοπή υδροδότησης ήταν προγραμματισμένη από την ΕΥΔΑΠ, ωστόσο η αποκατάσταση φαίνεται πως καθυστέρησε σημαντικά, με αποτέλεσμα η περιοχή να μείνει χωρίς νερό για πολλές ώρες.

Η βλάβη στον αγωγό

Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στους κατοίκους, ρίζες δέντρου προκάλεσαν ζημιά σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ.

Όπως αναφέρθηκε, για αρκετές ώρες δεν είχε δοθεί η απαραίτητη έγκριση για την κοπή του δέντρου, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα η προγραμματισμένη διακοπή να παραταθεί σημαντικά.

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Νερά από καταστήματα και κουβάδες από γειτονιές

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης διακοπής, αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να προμηθευτούν εμφιαλωμένο νερό από καταστήματα, ενώ άλλοι πήγαν σε όμορες γειτονικές περιοχές προκειμένου να μεταφέρουν νερό με κουβάδες.

Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα έντονο όσο περνούσαν οι ώρες, καθώς η έλλειψη νερού επηρέασε βασικές ανάγκες των νοικοκυριών.

Η υδροδότηση αποκαταστάθηκε τελικά τις πρώτες ώρες της Παρασκευής σήμερα, μετά από περισσότερες από 12 ώρες ταλαιπωρίας για τους κατοίκους.