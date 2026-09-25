Το σχόλιο του δημάρχου Νέας Υόρκης μετά την ομιλία Νετανιάχου από το βήμα του ΟΗΕ.

«Κανένα ψέμα» του Μπενιαμίν Νετανιάχου «δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνεχίζει να εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», σχολίασε χθες Πέμπτη ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι, μετά την ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Νωρίτερα φέτος, ο τοπικός αιρετός, στέλεχος της αριστερής πτέρυγας του δημοκρατικού κόμματος, είχε πει πως εξέταζε το εάν και κατά πόσον θα μπορούσε να συλληφθεί ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης όταν θα μετέβαινε στην αμερικανική μητρόπολη για τη ΓΣ, αλλά κατόπιν παραδέχτηκε πως δεν ήταν σε θέση να προχωρήσει στην εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης του πρωθυπουργού Νετανιάχου, τον οποίο βαρύνουν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.