«Αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί στην αίθουσα, παρακαλώ φύγετε» είπε ο Νετανιάχου.

Η πρόσκληση και μόνο του Νετανιάχου να ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκάλεσε ένταση.

Πριν προλάβει να βρεθεί στα μικρόφωνα για να εκφωνήσει την ομιλία του δεκάδες αντιπρόσωποι από κράτη - μέλη εγκατέλειψαν την αίθουσα ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Η απάντηση του Νετανιάχου ήταν άμεση. «Αν υπάρχουν και άλλοι «ηθικά δειλοί» στην αίθουσα, παρακαλώ φύγετε».

{https://x.com/Osint613/status/2103185187337019562}

Δείτε το βίντεο

{https://x.com/BarakRavid/status/2103185552279531873}

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Η άφιξη Νετανιάχου

{https://x.com/dannydanon/status/2103177806339350639}

Νωρίτερα συνάντηση με τον Νετιανάχου είχε ο Κ.Μητσοτάκης. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας».

Ο Νετανιάχου κατά την ομιλία του έκανε σφοδρή επίθεση στον «τύραννο» Ερντογάν και τον «φίλο της Χαμάς» Μαμντάνι και τόνισε ότι «θα νικήσουμε».

Μίλησε επίσης για την «αλήθεια» και προειδοποίησε για έναν «πόλεμο για την αλήθεια» κατά του Ισραήλ, έναν πόλεμο που στοχεύει τις ΗΠΑ και τη Δύση. «Είναι ο πόλεμος για την αλήθεια. Διεξάγεται στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης και ο πιο ύπουλος στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλές ξένες χώρες έχουν ξοδέψει αμέτρητα δισεκατομμύρια για να διαδώσουν ψέματα για τη χώρα μου. Ο στόχος τους ήταν σαφής: να κάνουν πλύση εγκεφάλου στα παιδιά ώστε να μισούν το Ισραήλ, να μισούν την Αμερική, να μισούν τη Δύση».

«Ενωθήκαμε με τις ΗΠΑ για να σώσουμε τον Πολιτισμό»

Απευθυνόμενος στους ηγέτες άλλων χωρών που μιλούν για τη βία (του Ισραήλ) ο Νετανιάχου είπε: «Δεν ξέρετε γιατί πράγμα μιλάτε. Δύο μέρες μόνο πριν, είπα στον Μακρόν, ένας Γάλλος πολίτης πατέρας 6 παιδιών πυροβολήθηκε. Τα τελευταία λόγια του ήταν στον 16χρονο γιο του ''φύγε, σώσου''». Ο Νετανιάχου συνέχισε με άλλα παραδείγματα νεκρών. «Δεσμεύομαι, στους νεκρούς μας, η θυσία σας δεν θα είναι μάταιη. Θα συνεχίζουμε να νικάμε, να υπαρσπιζόμαστε την χώρα μας γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Σε αυτή τη μάχη κατά των βαρβάρων είχαμε έναν σπουδαίο σύμμαχο. Τον πρόεδρο Τραμπ, τον ευχαριστώ για την θαρραλέα του ηγεσία. Πριν από 10ετίες κατάλαβε ότι αν μείνουν χωρίς απάντηση οι τρομοκράτες θα υλοποιήσουν τις τρελές τους φαντασιώσεις. Ενωθήκαμε για να σώσουμε τον πολιτισμό».

{https://x.com/FoxNews/status/2103191373436297541}

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