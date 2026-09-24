Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας της μεσημβρινές ώρες.

Σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 ο καιρός στην Ελλάδα θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 8 έως 22-24°C, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27°C, στην Αττική από 13 έως 25°C και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24°C.

Αξίζει να σημειωθεί πως η «ανάσα» αυτή θα είναι σύντομη, καθώς από την Παρασκευή καταφθάνει ένα νέο, ιδιαίτερα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας: Μια νέα ψυχρή αέρια μάζα θα αλληλεπιδράσει με θαλάσσιες εκτάσεις, δημιουργώντας ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα στροβιλιστεί πάνω από τη χώρα για αρκετές ημέρες.