Στο επίκεντρο της διαφοράς βρέθηκε ποσό 14.632,26 ευρώ.

Το γάμο του και χρηματικά δώρα από συγγενείς και φίλους επικαλέστηκε φορολογούμενος για να δικαιολογήσει τραπεζικές καταθέσεις συνολικού ύψους 14.632 ευρώ. Ωστόσο, οι ημερομηνίες και ο τρόπος με τον οποίο είχαν κατατεθεί τα χρήματα στους λογαριασμούς του , τον διέψευσαν.

Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), μετά τον έλεγχο της ΔΟΥ Δράμας, η οποία είχε εντοπίσει ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς του φορολογούμενου που, κατά τον έλεγχο, δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Ο συνολικός καταλογισμός ανήλθε σε 21.223 ευρώ, με τον φορολογούμενο να προσφεύγει στη ΔΕΔ και να επιχειρεί να τεκμηριώσει την προέλευση των χρημάτων.

Στο επίκεντρο της διαφοράς βρέθηκε ποσό 14.632,26 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποτελούσε αδήλωτο εισόδημα, αλλά χρήματα που είχε λάβει ως δώρα για τον γάμο του. Για να στηρίξει τον ισχυρισμό του προσκόμισε και πιστοποιητικό που επιβεβαίωνε την τέλεση του γάμου.

Οι τραπεζικές κινήσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονταν στην περίοδο γύρω από το μυστήριο. Αντίθετα, οι καταθέσεις εμφανίζονταν διάσπαρτες σε μεγάλο χρονικό διάστημα, με ορισμένες να έχουν πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες πριν από τον γάμο και άλλες αρκετό καιρό μετά.

Σημαντικές ήταν και οι αποκλίσεις στα ποσά. Στους λογαριασμούς εμφανίζονταν μικρές καταθέσεις των 20, 30 και 50 ευρώ, αλλά και πολύ μεγαλύτερες, που έφταναν τα 1.000, τα 1.757,84 και ακόμη και τα 6.000 ευρώ.

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Αν και η τέλεση του γάμου αποδείχθηκε, δεν ήταν από μόνη της αρκετή για να χαρακτηριστούν όλες οι συγκεκριμένες πιστώσεις ως γαμήλια δώρα. Η ΔΕΔ εξέτασε τις κινήσεις με βάση τις οδηγίες της φορολογικής διοίκησης για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας φορολογούμενος επικαλείται χρηματικά ποσά από λίστα ή δώρα γάμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται να τεκμηριώνεται η προέλευση των χρημάτων, ενώ ως εύλογο χρονικό διάστημα εξετάζονται καταθέσεις που πραγματοποιούνται έως δύο μήνες πριν και έναν μήνα μετά την τέλεση του γάμου.

Από το συνολικό ποσό των 14.632,26 ευρώ, η ΔΕΔ διαπίστωσε ότι μόλις δύο καταθέσεις είχαν πραγματοποιηθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Η πρώτη ανερχόταν σε 156,82 ευρώ και η δεύτερη σε 1.757,84 ευρώ.

Ακόμη και αυτές οι κινήσεις, όμως, εξετάστηκαν σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες συναλλαγές των ίδιων προσώπων. Όπως προέκυψε, καταθέτες που είχαν πιστώσει χρήματα κοντά στην ημερομηνία του γάμου είχαν πραγματοποιήσει και άλλες καταθέσεις στους λογαριασμούς του φορολογούμενου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στο ίδιο έτος. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση προσώπου που εμφανιζόταν να έχει πραγματοποιήσει επτά διαφορετικές καταθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους, συνολικού ύψους 2.507 ευρώ.

Προσοχή απέδωσε η ΔΕΔ και σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό των συναλλαγών: όλες οι συγκεκριμένες καταθέσεις περιλάμβαναν δεκαδικά ποσά. Επικαλούμενη την «κοινή πείρα και λογική», η Διεύθυνση έκρινε ότι οι κινήσεις αυτές δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ως ένα γαμήλιο δώρο το οποίο καταβαλλόταν τμηματικά σε διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στη χρονιά.

Με αυτό το σκεπτικό, ο ισχυρισμός ότι τα 14.632 ευρώ προέρχονταν από δώρα γάμου απορρίφθηκε. Η διαφορά με την εφορία, πάντως, δεν περιορίσθηκε στα συγκεκριμένα ποσά. Ο φορολογούμενος κλήθηκε να αιτιολογήσει και άλλες τραπεζικές πιστώσεις. Δεν μπόρεσε να το κάνει και ο τελικός λογαριασμός παρέμεινε στα 21.223 ευρώ.