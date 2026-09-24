Προ των πυλών βρίσκεται νέα κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Κλέαρχος Μαρουσάκης, Δημήτρης Παπαϊωάννου και Σάκης Αρναούτογλου αναφέρονται στην κακοκαιρία που έρχεται τονίζοντας πως θα είναι ισχυρή ενώ, κάποιες περιοχές θα χρειαστούν προσοχή λόγω του μεγάλου όγκου νερού που θα δεχτούν.

Ξεκινούν βροχές και καταγίδες

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται τα τελευταία 24ωρα θα συνεχιστούν. Όπως είπε ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου ανέφερε πως ούτε και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας.

Από την Παρασκευή θα ξεκινήσουν βροχές από τα βορειοδυτικά και το Σαββατοκύριακο θα σημειώνονται βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Αύριο θα ξεκινήσουν βροχές από τα βορειοδυτικά και συγκεκριμένα από Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο και στην συνέχεια στη δυτική Ελλάδα και την Μακεδονία θα πέσουν αρκετές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Κλείνοντας τόνισε πως το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδιαιτέρως βροχερό με πολλές περιοχές της χώρας να δέχονται μεγάλα ύψη βροχής.

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«Αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες»

Και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρεται στην επερχόμενη κακοκαιρία. Τονίζει πως τελειώνει αυτή η καλοκαιρινή παρέμβαση, η οποία θα έχει διάρκεια περίπου 24 ώρες, γιατί από αύριο Παρασκευή το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να κινείται πιο νότια - ντοτιοανατολικά. Θα ακολουθήσει μία τροχιά γύρω από τη χώρα μας. Θα περάσει από τη θαλάσσια έκταση. Αρχικά θα κινηθεί μέσα στο Ιόνιο, θα κατευθυνθεί περάσει γύρω από τη θάλασσα των Κυθήρων, θα περάσει γύρω από την Κρήτη και θα οδηγηθεί προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα πιο έντονα φαινόμενα τα αναμένουμε στα δυτικά ηπειρωτικά και μέσα στο Ιόνιο, σε πρώτο βαθμό αύριο Παρασκευή.

Το Σάββατο, τα φαινόμενα τα περιμένουμε στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, θα έχουμε και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές, ιδιαίτερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα και κατά κανόνα σε θαλάσσιες παραθαλάσσιες εκτάσεις. Αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια στα Επτάνησα, προς τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα κοντά στη θάλασσα, στη νότια και δυτική Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στην Άρτα. Ακόμα και προς τον Αργολικό και το Μυρτώο θα δούμε να εξαπλώνονται βροχές και καταιγίδες. Ενδέχεται οι βροχές για λίγο να χτυπήσουν και την πόρτα του νομού Αττικής, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα του Σαββάτου, στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού.

Την Κυριακή, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Θα κυριαρχήσει ο βοριάς, θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου, και θα αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρός και στη συνέχεια, πρόσκαιρη βελτίωση καθώς έχει ανοίξει για τα καλά η πόρτα για την είσοδο κακοκαιριών από βορειότερα τμήματα της γηραιάς Ηπείρου.

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Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

Αλλάζει εκ νέου ο καιρός το Σαββατοκύριακο καθώς θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, από το μεσημέρι της Παρασκευής 25/9 θα έχουμε βροχές στα δυτικά και τα ΒΔ της χώρας, ενώ τα ξημερώματα του Σαββάτου 26/9 οι βροχές θα ενταθούν στην κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Το πρωί του Σαββάτου στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Λαμία και τον Βόλο αναμένονται νέες βροχές και από το απόγευμα και μετά αναμένονται βροχές και στην Αττική. Το βράδυ του Σαββάτου θέλει προσοχή στη ΒΑ Εύβοια και στις Σποράδες.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα επιμείνουν στην Έυβοια και τις Κυκλάδες, αλλά και στην Κρήτη.

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