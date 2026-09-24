Η άνευ ειδικότητας γιατρός υπογράφει στο έγγραφο προς τον ΙΣΑ ως «ολιστική γιατρός», που δεν αναγνωρίζεται.

Τα έγγραφα που έστειλε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών η κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη γιατρός, για το μηχάνημα του ιατρείου της οδού Καρνεάδου αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Αταίριαστοι».

Η κατηγορούμενη γιατρός δηλώνει στο έγγραφο - ντοκουμέντο, που έχει ημερομηνία 23/07/2026, πως «με το παρόν σας γνωστοποιώ ότι προέβην στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο μου μηχάνημα οζονοθεραπείας». Η άνευ ειδικότητας γιατρός υπογράφει στο έγγραφο προς τον ΙΣΑ ως «ολιστική γιατρός», που δεν αναγνωρίζεται.

Από την απόδειξη υπάρχει στον ίδιο φάκελο του ιατρικού συλλόγου, προκύπτει πως πρόκειται για μηχάνημα «inuspheresis», διπλού φιλτραρίσματος με όλα τα εξαρτήματα, κόστους πάνω από 29.500 ευρώ. Το μηχάνημα προέρχεται από τη Ζυρίχη και το έγγραφο με το ντοκουμέντο έχει ημερομηνία 5/6/2026.

Γιαννάκος: Το μηχάνημα έπρεπε να είναι μόνο σε νοσοκομείο

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως η γιατρός «αγόρασε ένα μηχάνημα που έπρεπε να είναι μόνο σε νοσοκομείο. Υπέγραψε σαν ολιστική γιατρός, μόνο που υπέγραψε έτσι, έπρεπε να είχε πάει την ίδια ώρα ο ιατρικός σύλλογος και να σφραγίσει το ιατρείο. Τι ολιστική γιατρός; Κομπογιαννίτης γιατρός να κάνει πλασμαφαίρεση;».

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε χτες, Τετάρτη στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, προϊσταμένη των ελέγχων είδε το τιμολόγιο του μηχανήματος στις 4 Σεπτεμβρίου και έδωσε εντολή να γνει έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο. «Αλλά μας πρόλαβε το λυπηρό με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη», σημείωσε.

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