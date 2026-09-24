Οι έρευνες συνεχίζονται με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πέρα από τους δύο γιατρούς που έχουν ήδη προφυλακιστεί, εξετάζουν οι Αρχές.

Στο μεταξύ, οι έρευνες συνεχίζονται με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Παράλληλα, αναμένεται νέος κύκλος καταθέσεων ενώπιον του ανακριτή, με εργαζόμενους του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, αλλά και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να κληθούν ως μάρτυρες στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Εξετάζουν την εμπλοκή τρίτου προσώπου

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να έχει εμπλακεί και άλλο πρόσωπο, είτε παρέχοντας συνδρομή στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, είτε συμβάλλοντας στην κάλυψή τους, είτε ακόμη και αποκρύπτοντας στοιχεία από την έρευνα.

Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι καταθέσεις που αναμένεται να δοθούν τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή. Πρόκειται τόσο για μάρτυρες που είχαν εξεταστεί και κατά την προανακριτική διαδικασία όσο και για πρόσωπα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

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Η κρίσιμη μαρτυρία της νοσηλεύτριας

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν ήδη στα χέρια τους μία κομβική μαρτυρία από τη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης.

Η 53χρονη φέρεται, κατά τα κρίσιμα λεπτά, να είχε διάλογο με τη γιατρό, καθώς αντιλήφθηκε ότι το ένα χέρι του τραγουδιστή παρουσίαζε σπασμούς.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να επισήμανε στη γιατρό ότι δεν έβλεπε καλά τον Γιώργο Μαζωνάκη, λαμβάνοντας, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την απάντηση από την 56χρονη: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».