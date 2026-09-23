Πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να είναι υπάλληλος της κλινικής η μαρτυρία της οποίας δίνει άλλη διάσταση για τα γεγονότα.

Νέα στοιχεία που αφορούν τα τελευταία λεπτά πριν από την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο προσκήνιο, την ώρα που οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν με ακρίβεια το χρονικό όσων συνέβησαν μέσα στο δωμάτιο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση. Οι καταθέσεις εργαζομένων της κλινικής, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που πραγματοποιήθηκαν εκείνες τις κρίσιμες ώρες, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να αντιμετωπίστηκε η επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, αποτελούν βασικά κομμάτια της έρευνας. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ένας διάλογος που φέρεται να έγινε λίγα λεπτά πριν από την κατάρρευση, όταν εργαζόμενη της κλινικής φέρεται να προειδοποίησε τη γιατρό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν καλά.

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H μαρτυρία «κλειδί» εργαζόμενης - «Δεν τον βλέπω καλά»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 53χρονη εργαζόμενη της κλινικής βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση. Η γυναίκα φέρεται να παρατήρησε κάποια στιγμή μια απότομη κίνηση στο δεξί χέρι του τραγουδιστή και να ανησύχησε για την κατάστασή του. «Δεν τον βλέπω καλά», φέρεται να είπε στη γιατρό Ιωάννα Γκάκα. Κατά την ίδια μαρτυρία, η απάντηση που φέρεται να έλαβε ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι η γιατρός». Η εν λόγω εργαζόμενη μέχρι στιγμής δεν έχει κληθεί να καταθέσει στις Αρχές όμως η μαρτυρία της παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, ήταν παρούσα μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας και φέρεται να αντιλήφθηκε ένα από τα πρώτα σημάδια επιδείνωσης του τραγουδιστή που την ανησύχησαν.

Τα προειδοποιητικά σήματα

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα προειδοποιητικά σήματα που φέρεται να εξέπεμπε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η διαδικασία παρουσίασε προβλήματα πριν από την ώρα που αρχικά είχε συνδεθεί με την κατάρρευση του τραγουδιστή. Όπως έχει αναφερθεί, η πρώτη διακοπή της διαδικασίας τοποθετείται περίπου στις 15:22, ενώ λίγο αργότερα καταγράφηκε προειδοποιητικό σήμα. Ακολούθησαν και άλλες ενδείξεις προβλήματος. Το ακριβές χρονολόγιο είναι πλέον ένα από τα βασικά ζητούμενα της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι συνέβη σε κάθε στάδιο μέχρι την πλήρη επιδείνωση της κατάστασης.

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Οι κλήσεις για τον απινιδωτή

Ένα ακόμη στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο είναι ο απινιδωτής που υπήρχε στην κλινική. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η γιατρός φέρεται να επικοινώνησε δύο φορές με την εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού, ζητώντας οδηγίες για τη χρήση του. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες φέρεται να έγιναν σε ανοιχτή ακρόαση, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες υπήρξε συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής και πιθανό πρόβλημα που αφορούσε την μπαταρία ή τη χρήση της. Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν ο απινιδωτής μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κανονικά εκείνη τη στιγμή και τι ακριβώς συνέβη όταν επιχειρήθηκε η αντιμετώπιση του περιστατικού. Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρχαν στον χώρο όλα τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση μιας αιφνίδιας επιδείνωσης της κατάστασης ασθενούς. Μετά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες για τον απινιδωτή έγινε αναζήτηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με την αντιμετώπιση ενός περιστατικού στο οποίο είχε προηγηθεί χορήγηση κατασταλτικής ουσίας.

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Το τηλεφώνημα που βάζει νέα δεδομένα στην έρευνα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποκτήσει ένα τηλεφώνημα που φέρεται να πραγματοποιήθηκε περίπου στις 16:15. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γιατρός επικοινώνησε για λίγα δευτερόλεπτα με αναισθησιολόγο, ο οποίος ήταν εξωτερικός συνεργάτης ιδιωτικού νοσοκομείου. Το περιεχόμενο της συνομιλίας, όπως έχει μεταδοθεί, αφορά τη χορήγηση «μέθης» και την ύπαρξη αντίδοτου. «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη (αναισθητική ουσία). Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;»

Τι εξετάζεται για τη «μέθη»

Το ζήτημα της καταστολής έχει ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση, καθώς ειδικοί έχουν εξηγήσει ότι φάρμακα που χρησιμοποιούνται για καταστολή μπορούν, ανάλογα με την ουσία και τη δοσολογία, να επηρεάσουν την αναπνοή και την αρτηριακή πίεση. Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο χορηγήθηκε καταστολή κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Το εάν χορηγήθηκε πράγματι κάποια ουσία, ποια ήταν αυτή, σε ποια ποσότητα και σε ποιο χρονικό σημείο είναι ζητήματα που αναμένεται να απαντηθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

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Παράλληλα, εξετάζεται και η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τη διαδικασία. Έχει αναφερθεί ότι την προηγούμενη ημέρα είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία και έχει τεθεί προς διερεύνηση το ενδεχόμενο να υπήρχε αφυδάτωση ή χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Εν αναμονή των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων

Κατά τη νεκροψία δεν διαπιστώθηκε αρχικά θρόμβωση. Ωστόσο, έχει εντοπιστεί ισχαιμία στο μυοκάρδιο, δηλαδή ανεπαρκής οξυγόνωση του καρδιακού μυός. Το εύρημα αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να προσδιορίσει την αιτία του θανάτου, γι’ αυτό και η εργαστηριακή διερεύνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι ιστολογικές εξετάσεις θα εξετάσουν σε μικροσκοπικό επίπεδο τους ιστούς της καρδιάς, αναζητώντας αλλοιώσεις που παραπέμπουν σε οξύ έμφραγμα ή σε άλλη μορφή βλάβης του μυοκαρδίου. Το κρίσιμο σημείο είναι αν η ισχαιμία προϋπήρχε της διαδικασίας ή αν εκδηλώθηκε κατά τη διάρκειά της. Οι ειδικοί θα επιχειρήσουν να εκτιμήσουν και τον χρόνο εμφάνισης των αλλοιώσεων.

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή μέθη ή άλλη κατασταλτική ουσία πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το ζήτημα έχει τεθεί μετά και από αναφορές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση. Οι τοξικολογικές εξετάσεις είναι εκείνες που μπορούν να αναζητήσουν φαρμακευτικές ή άλλες χημικές ουσίες στον οργανισμό. Η ιστολογική εξέταση, αντίθετα, δεν μπορεί από μόνη της να αποδείξει αν χορηγήθηκε συγκεκριμένο φάρμακο. Το ίδιο ισχύει και για τη χορήγηση αδρεναλίνης.

Ένα ακόμη ερώτημα που εξετάζεται είναι αν υπήρξε εμβολή αέρα κατά τη διαδικασία. Πρόκειται για ενδεχόμενο που δεν απαντάται αποκλειστικά από τις ιστολογικές εξετάσεις. Η αξιολόγησή του βασίζεται κυρίως στα ευρήματα της νεκροψίας, στα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος, στον τρόπο σύνδεσης και λειτουργίας του εξοπλισμού και στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η κατάρρευση. Το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί αν ο θάνατος προήλθε από οξύ καρδιακό επεισόδιο, από επιπλοκή της διαδικασίας ή από συνδυασμό παραγόντων.

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Τι συνέβη στα κρίσιμα λεπτά και κατέληξε ο Μαζωνάκης

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον σε μια αλληλουχία γεγονότων που ξεκινά πριν από την κατάρρευση και φτάνει μέχρι την κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Κάθε μαρτυρία επιχειρεί να συμπληρώσει ένα διαφορετικό κομμάτι του παζλ, από την κατάσταση του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μέχρι τις αντιδράσεις του προσωπικού όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια επιδείνωσης. Οι απαντήσεις αναμένεται να προκύψουν από τη συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεων, των τηλεφωνικών επικοινωνιών, των ψηφιακών δεδομένων, του ιατρικού φακέλου και των πορισμάτων των ειδικών.

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