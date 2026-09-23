Πρεμιέρα, απόψε στις 21:00, στον Alpha.

Πρεμιέρα απόψε στις 21:00 κάνει ο δεύτερος κύκλος της αστυνομικής κωμωδίας του Alpha «Φόνοι στο Καμπαναριό» και οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν! Αλλά αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο… Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες!

Οι περιπέτειες για τις μοναχές της Αγίας Θεοδούλης έχουν πλέον τελειώσει και, με μεγάλη χαρά, ετοιμάζονται να πάρουν τον δρόμο για τη νέα τους μονή.

Δε λογάριασαν όμως τον ελεύθερο σκοπευτή, που παραμονεύει κάπου κοντά τους, καταφέρνοντας να πετύχει τον στόχο του και να τις αφήσει κατά μία λιγότερες.

Ο θρήνος δίνει τη θέση του στον φόβο για τις άτυχες μοναχές, που πανικόβλητες βλέπουν το πρόσωπο του δολοφόνου και συνειδητοποιούν πως αυτομάτως γίνονται κι εκείνες στόχος.

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«Φόνοι στο Καμπαναριό 2»: Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 1: Οι περιπέτειες για τις αγαπημένες μοναχές μας φαίνεται πως ανήκουν πια στο παρελθόν. Ήρεμες λοιπόν, ετοιμάζονται για την καινούρια τους μονή, όταν μια σφαίρα πέφτει δίπλα τους και τις κάνει γρήγορα να καταλάβουν ότι τίποτα δεν τέλειωσε ακόμη.

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Η αστυνομία, προκειμένου να τις σώσει από τον δολοφόνο που τις κυνηγάει, αποφασίζει να τις φυγαδεύσει. Σε μία εγκαταλελειμμένη μόνη που θα τους δώσει τη γαλήνη που ζητούν. Φτάνοντας όμως εκεί, τα πράγματα δε μοιάζουν να ‘ναι όπως τα περίμεναν…

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Νέα μονή. Νέοι ύποπτοι. Ίδιες σουρεάλ καταστάσεις!

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