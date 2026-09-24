Η ηθοποιός αποκάλυψε πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στην παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της Αθηνάς Οικονομάκου και μίλησε στους δημοσιογράφους για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, για το YFSF, καθώς και για το μεγάλο της φόβο, που είναι ο θάνατος.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» λέγοντας αρχικά ότι φέτος δε θα υπάρξει νέος κύκλος στο Your Face Sounds Familiar: «Απ’ όσο ξέρω δε θα γίνει φέτος το YFSF, θα ξεκουραστεί. Θα το αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει και θα το ξαναπιάσουμε από την αρχή. Ξέρω ότι όλοι μας ανυπομονούμε να έρθει αυτή η στιγμή και έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που το σχεδιάζουν το πρόγραμμα», δήλωσε η Κατερίνα Παπουτσάκη.

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