Το Προδρόμι μετρά τις πληγές του μετά το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου, με τις εικόνες από την κατεστραμμένη μονάδα να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Θεσπρωτία, με έναν ανεμοστρόβιλο να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές στο Προδρόμι. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε μια σύγχρονη κτηνοτροφική μονάδα, η οποία είχε ολοκληρωθεί μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Η ένταση των ανέμων ήταν τέτοια, ώστε μεγάλο τμήμα της εγκατάστασης δεν άντεξε και κατέρρευσε, με τις εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Μεταλλικές κατασκευές λύγισαν, τμήματα της στέγης καταστράφηκαν, ενώ μεγάλα κομμάτια της μονάδας παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Μέσα σε λίγα λεπτά, μια ολοκαίνουργια επένδυση υπέστη σοβαρότατες ζημιές σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Για τον ιδιοκτήτη της μονάδας, η καταστροφή ήταν ένα ισχυρό πλήγμα, καθώς η εγκατάσταση είχε μόλις ολοκληρωθεί και αποτελούσε αποτέλεσμα σημαντικής επένδυσης και προσπάθειας. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις στιγμές που έζησαν ως πρωτόγνωρες, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Όπως αναφέρουν, βαριές κατασκευές, σιδερένιες δοκοί και τμήματα από στέγες παρασύρονταν και κατέρρεαν με μεγάλη ταχύτητα. Οι εικόνες από το Προδρόμι είναι χαρακτηριστικές της έντασης με την οποία πέρασε η κακοκαιρία από την περιοχή.

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Ζημιές και στο οδικό δίκτυο

Τα προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας δεν περιορίστηκαν στην κτηνοτροφική μονάδα. Ζημιές και πτώσεις υλικών καταγράφηκαν και σε τμήματα του οδικού δικτύου της περιοχής, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Συνεργεία του Δήμου Σουλίου κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την απομάκρυνση των υλικών από τα σημεία όπου υπήρχαν ζημιές.

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