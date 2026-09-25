Το Σάββατο τα φαινόμενα θα γενικευτούν, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει αρχικά τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα και το Ιούνιο με αρκετές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη νησιτωική χώρα θα είναι γενικά αίθριος.

Πιο αναλυτικά, οι νεφώσεις θα ξεκινήσουν αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν, ενώ μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγιδες.

Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχες της χώρας τους 24 με 26 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 26 βαθμών Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 14 και 25 βαθμών.