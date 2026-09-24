Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες αφήνουν τα γκρίζα μαλλιά τους φυσικά.

Για δεκαετίες, οι πρώτες λευκές τρίχες αντιμετωπίζονταν ως ένα σημάδι που έπρεπε να καλυφθεί. Η βαφή αποτελούσε σχεδόν αυτονόητο μέρος της ρουτίνας ομορφιάς για πολλές γυναίκες, καθώς τα γκρίζα μαλλιά είχαν συνδεθεί με τη γήρανση και την ανάγκη διατήρησης μιας νεανικής εμφάνισης.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η στάση αυτή φαίνεται να αλλάζει. Όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να σταματήσουν τη βαφή και να αφήσουν τα μαλλιά τους να αποκτήσουν το φυσικό τους γκρι ή λευκό χρώμα.

Η εικόνα των γκρίζων ριζών που εμφανίζονται ανάμεσα στα βαμμένα μαλλιά αποτελεί πλέον ένα συχνότερο θέαμα. Και παρότι το μεταβατικό αυτό στάδιο μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει με αμέλεια, η απόφαση πίσω από αυτό μπορεί να συνδέεται με πολύ διαφορετικούς λόγους.

Από την κάλυψη των γκρίζων στην αποδοχή της φυσικής εικόνας

Η επιλογή να σταματήσει μια γυναίκα να βάφει τα μαλλιά της δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αδιαφορεί για την εμφάνισή της. Αντίθετα, για ορισμένες γυναίκες μπορεί να αποτελεί συνειδητή επιλογή που σχετίζεται με την αποδοχή της φυσικής τους εικόνας και την επιθυμία να απαλλαγούν από μια διαδικασία που θεωρούν πλέον απαραίτητη χωρίς να την επιθυμούν πραγματικά.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ταυτότητά μας. Τα μαλλιά αποτελούν σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής εικόνας και, όταν μια γυναίκα αποφασίζει να αφήσει τα γκρίζα της να φανούν, ουσιαστικά επαναπροσδιορίζει και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να παρουσιάζεται στους άλλους.

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Η ανάγκη για αυτονομία και προσωπική επιλογή

Μια από τις ψυχολογικές προσεγγίσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση αυτής της αλλαγής είναι η θεωρία της αυτοδιάθεσης των Edward Deci και Richard Ryan.

Η θεωρία υποστηρίζει ότι η ευημερία συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την αίσθηση ότι οι επιλογές μας προέρχονται από προσωπικές ανάγκες και αξίες και όχι αποκλειστικά από εξωτερικές πιέσεις.

Με αυτή την έννοια, η διακοπή της βαφής μπορεί για κάποιες γυναίκες να αποτελεί μια μορφή αυτονομίας. Το ερώτημα παύει να είναι «τι θα σκεφτούν οι άλλοι αν αφήσω τα μαλλιά μου γκρίζα;» και γίνεται «πώς θέλω εγώ να είναι η εμφάνισή μου».

Τα γκρίζα μαλλιά μπορούν, επομένως, να αποκτήσουν συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέονται με την επιλογή μιας εικόνας που ανταποκρίνεται περισσότερο στην προσωπική επιθυμία παρά στις κοινωνικές προσδοκίες.

Άλλο η αυτοφροντίδα και άλλο η κοινωνική πίεση

Η επιλογή να βάφει κάποιος τα μαλλιά του δεν σημαίνει φυσικά ότι γίνεται υποχρεωτικά λόγω κοινωνικής πίεσης. Για πολλές γυναίκες, η βαφή αποτελεί μια ευχάριστη συνήθεια, έναν τρόπο έκφρασης ή απλώς μια προσωπική αισθητική επιλογή.

Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στο κίνητρο. Άλλο είναι να επιλέγει κάποιος ένα χρώμα επειδή του αρέσει και άλλο να αισθάνεται ότι πρέπει να κρύψει τα γκρίζα μαλλιά του επειδή φοβάται ότι θα θεωρηθεί μεγαλύτερος σε ηλικία.

Η συγκεκριμένη διάκριση συνδέεται με την αντίληψη του Carl Rogers για την αυτοαντίληψη. Όταν υπάρχει μεγαλύτερη συμφωνία ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και στην εικόνα που παρουσιάζουμε προς τα έξω, μπορεί να ενισχύεται η αίσθηση αυθεντικότητας.

Η δύσκολη περίοδος της μετάβασης

Η απόφαση να αφήσει κάποιος τα μαλλιά του να γκριζάρουν φυσικά δεν είναι πάντα εύκολη, κυρίως εξαιτίας του μεταβατικού σταδίου.

Οι γκρίζες ρίζες αρχίζουν να μεγαλώνουν, ενώ τα μήκη παραμένουν βαμμένα. Το αποτέλεσμα μπορεί να δημιουργήσει έντονη χρωματική αντίθεση και να κάνει την αλλαγή ιδιαίτερα εμφανή.

Αυτό το στάδιο, όμως, δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη παραμέλησης. Είναι συχνά ένα προσωρινό κομμάτι της διαδικασίας μέχρι να απομακρυνθεί σταδιακά το παλιό χρώμα και να αποκαλυφθεί η φυσική απόχρωση των μαλλιών.

Για πολλές γυναίκες, επομένως, η εικόνα των γκρίζων ριζών δεν σηματοδοτεί εγκατάλειψη της εμφάνισής τους, αλλά μια συνειδητή αλλαγή που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Με την ηλικία αλλάζουν και οι προτεραιότητες

Η ψυχολογία της γήρανσης έχει εξετάσει και τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται οι προτεραιότητες των ανθρώπων καθώς μεγαλώνουν.

Η θεωρία της κοινωνικοσυναισθηματικής επιλεκτικότητας, που έχει αναπτύξει η ψυχολόγος Laura Carstensen, υποστηρίζει ότι με την πάροδο του χρόνου οι άνθρωποι τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε όσα θεωρούν ουσιαστικά για τη συναισθηματική τους ζωή και να περιορίζουν την ενέργεια που αφιερώνουν σε εξωτερικές προσδοκίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση να σταματήσει μια γυναίκα να βάφει τα μαλλιά της μπορεί να αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή προτεραιοτήτων. Ο χρόνος και η ενέργεια που απαιτούνται για τη διαρκή κάλυψη των γκρίζων μπορεί να μην θεωρούνται πλέον τόσο σημαντικά όσο στο παρελθόν.

Τα γκρίζα μαλλιά ως έκφραση αυθεντικότητας

Η αποδοχή των φυσικών γκρίζων μαλλιών δεν σημαίνει ότι κάποιος εγκαταλείπει την αυτοφροντίδα ή παραιτείται από την προσπάθεια να περιποιείται την εμφάνισή του.

Μπορεί, αντίθετα, να αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της ομορφιάς, στον οποίο η φυσική εικόνα δεν θεωρείται κάτι που πρέπει απαραίτητα να διορθωθεί.