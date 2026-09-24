Χάρη στη διαδικασία συντήρησής τους σε νερό, αλάτι και κιτρικό οξύ, τα μανιτάρια παραμένουν ζουμερά και διατηρούν την ιδιαίτερη γεύση umami.

Το τέλειο ψημένο τοστ με τυρί έχει αποτελέσει αντικείμενο αμέτρητων συζητήσεων: βούτυρο, λάδι ή μαγιονέζα στο ψωμί; Ποιο τυρί λιώνει καλύτερα; Και ποιος είναι ο ιδανικός συνδυασμός για τραγανή επιφάνεια και πλούσια γεύση;

Για όσους, όμως, θέλουν να δώσουν μια διαφορετική διάσταση στο κλασικό τοστ, υπάρχει ένα απλό και οικονομικό υλικό που μπορεί να κάνει τη διαφορά: τα μανιτάρια σε κονσέρβα.

Χάρη στη διαδικασία συντήρησής τους σε νερό, αλάτι και κιτρικό οξύ, τα μανιτάρια παραμένουν ζουμερά και διατηρούν την ιδιαίτερη γεύση umami. Η προσθήκη τους στο τοστ προσφέρει όχι μόνο πιο έντονη γεύση, αλλά και διαφορετική υφή.

Για καλύτερο αποτέλεσμα, προτιμήστε κομμένα μανιτάρια. Πριν τα χρησιμοποιήσετε, στραγγίξτε, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά με χαρτί κουζίνας. Το ξέπλυμα περιορίζει την ελαφρώς μεταλλική γεύση που μπορεί να αφήνει η κονσέρβα, ενώ το καλό στέγνωμα αποτρέπει την υπερβολική υγρασία στο εσωτερικό του τοστ.

Το κόλπο για ακόμη πιο έντονη γεύση

Αν θέλετε ακόμη πιο έντονη γεύση, μπορείτε να σοτάρετε πρώτα τα μανιτάρια σε τηγάνι. Τα λευκά μανιτάρια, που είναι και η συνηθέστερη ποικιλία σε κονσέρβα, αποκτούν πιο βαθιά και πλούσια γεύση όταν μαγειρεύονται. Αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και τα αγαπημένα σας μυρωδικά μπορούν να τα κάνουν ακόμη πιο γευστικά.

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Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα μανιτάρια ανάμεσα στις φέτες του τυριού. Καθώς το τυρί λιώνει, «δένει» τα υλικά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα γευστικό αποτέλεσμα.

Το καλύτερο; Μια μικρή κονσέρβα αρκεί για ένα ή δύο τοστ, ενώ τα μανιτάρια μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλα πιάτα, από σαλάτες ζυμαρικών μέχρι πίτσα. Ένα απλό, οικονομικό υλικό που μπορεί να δώσει στο κλασικό τοστ μια αναπάντεχα πλούσια γεύση.

Με πληροφορίες από chowhound.com