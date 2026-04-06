Μια εναλλακτική μαγειρίτσα που διατηρεί τη γευστική ταυτότητα της κλασικής συνταγής όπου αντι για συκωταριά έχουμε μανιτάρια, τα οποία προσφέρουν πλούσια, «γεμάτη» γεύση και εξαιρετική υφή.

Η μαγειρίτσα με μανιτάρια αποτελεί μια σύγχρονη, ελαφριά και ιδιαίτερα γευστική εκδοχή του παραδοσιακού πασχαλινού πιάτου, που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στα ελληνικά τραπέζια. Ιδανική για χορτοφάγους αλλά και για όσους αναζητούν μια πιο ήπια γεύση, η συνταγή αυτή αποδεικνύει ότι η παράδοση μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς να χάσει τον χαρακτήρα της.

Με βασικό συστατικό τα μανιτάρια, η μαγειρίτσα αποκτά πλούσια, «γεμάτη» γεύση και βελούδινη υφή, χωρίς την ένταση του κρέατος. Τα μανιτάρια, ειδικά όταν συνδυάζονται με αποξηραμένα για πιο βαθύ άρωμα, δίνουν μια γήινη νοστιμιά που θυμίζει την κλασική συνταγή, ενώ παράλληλα είναι πιο ελαφριά και εύπεπτα

{https://exchange.glomex.com/video/v-d97apxp4unvl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ποικιλία των μανιταριών – λευκά, πορτομπέλο και πλευρώτους – δίνει βάθος και πολυπλοκότητα στη γεύση, δημιουργώντας μια «γεμάτη» βάση που αντικαθιστά ιδανικά το κρέας. Το σωστό σοτάρισμα σε δυνατή φωτιά είναι καθοριστικό, καθώς χαρίζει στα μανιτάρια χρυσαφένιο χρώμα και ενισχύει τα αρώματά τους. Το φαγητό σιγομαγειρεύεται μέχρι να δέσει και να αποκτήσει τη χαρακτηριστική υφή της μαγειρίτσας, με το ρύζι να συμβάλλει στο «δέσιμο» του ζωμού. Το στοιχείο που κάνει αυτή τη συνταγή να ξεχωρίζει είναι το ταχίνι, το οποίο αντικαθιστά το παραδοσιακό αυγολέμονο. Αναμειγνύεται με φρέσκο χυμό λεμονιού και ζεστό ζωμό από την κατσαρόλα, δημιουργώντας ένα βελούδινο και ελαφρώς ξινό μείγμα που δίνει σώμα και κρεμώδη υφή στη σούπα. Το αποτέλεσμα είναι εξίσου απολαυστικό, αλλά σαφώς πιο ελαφρύ και 100% φυτικό.

Η μαγειρίτσα με μανιτάρια είναι ιδιαίτερα αγαπητή και στα παιδιά, καθώς έχει πιο πιο ελαφριά υφή σε σχέση με την παραδοσιακή. Είναι ένας έξυπνος τρόπος να εντάξουμε περισσότερα λαχανικά στη διατροφή τους, χωρίς να στερηθούν τη γιορτινή εμπειρία του πασχαλινού τραπεζιού. Σερβίρεται ζεστή, με φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο ωμό ελαιόλαδο και ξύσμα λεμονιού, και αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή είτε ως κύριο πιάτο είτε ως εναλλακτική πρόταση στο αναστάσιμο τραπέζι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-crvm7kvqdc41?integrationId=40599y14juihe6ly}

Είναι ιδανική όχι μόνο για το αναστάσιμο τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση όπου αναζητούμε ένα ελαφρύ, θρεπτικό και γευστικό πιάτο. Η χορτοφαγική μαγειρίτσα αποδεικνύει ότι η παράδοση μπορεί να εξελιχθεί χωρίς να χάσει την ουσία της. Με απλά υλικά και σωστούς συνδυασμούς, προσφέρει μια σύγχρονη πρόταση που σέβεται την ελληνική κουζίνα και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες της εποχής.

250 γρ. λευκά μανιτάρια, κομμένα σε χοντρά κυβάκια

250 γρ. μανιτάρια πορτομπέλο, κομμένα σε χοντρά κυβάκια

250 γρ. μανιτάρια πλευρώτους, κομμένα στη μέση

300 γρ. φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε ροδέλες

100 γρ. ρύζι καρολίνα

100 γρ. μαρούλι, χοντροκομμένο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ μάτσο άνηθο, ψιλοκομμένο

1500 ml ζωμό λαχανικών

100 γρ. ταχίνι

Χυμό από 2 λεμόνια

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Ζεσταίνουμε πάρα πολύ καλά μία μεγάλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με λίγο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε τα μανιτάρια σε δύο δόσεις, σοτάρουμε, μέχρι να χρυσαφίσουν, μεταφέρουμε σε ένα μπολ και αφήνουμε στην άκρη. Τοποθετούμε την ίδια κατσαρόλα, χωρίς να την καθαρίσουμε, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και την αφήνουμε να ζεσταθεί ξανά. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά. Προσθέτουμε τα μανιτάρια, το ζωμό λαχανικών, το ρύζι, το μαρούλι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, αλάτι, πιπέρι και σιγομαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά, για περίπου 25 με 30 λεπτά. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το ταχίνι και το χυμό λεμόνι. Με μια βαθιά κουτάλα παίρνουμε λίγο από το ζεστό ζωμό μέσα από την κατσαρόλα, τον αδειάζουμε μέσα στο μπολ με το ταχίνι και το λεμόνι και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε το μείγμα του μπολ μέσα στην κατσαρόλα, προσθέτουμε τον άνηθο, ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα και μαγειρεύουμε για 2 με 3 λεπτά ακόμα.