Σε συνεντεύξεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε «εντατικές διαπραγματεύσεις» με το Ιράν για την επίτευξη εκεχειρίας.

Σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέο αυστηρό τελεσίγραφο προς το Ιράν, θέτοντας σαφή χρονικό ορίζοντα για την επίτευξη συμφωνίας. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος όρισε ως καταληκτική προθεσμία τις 20:00 της Τρίτης (τοπική ώρα ΗΠΑ), δηλαδή τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, με δηλώσεις του στη The Wall Street Journal, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να πλήξουν το σύνολο των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γεφυρών.

Σκληρή ρητορική και διπλωματικά ανοίγματα

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζεται από διπλή κατεύθυνση, καθώς από τη μία πλευρά υιοθετεί επιθετική ρητορική, ενώ από την άλλη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας. Σε συνέντευξή του στο Fox News, εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχει ακόμη πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας εντός 24 ωρών, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διαπραγματεύσεις.

Στις συνομιλίες αυτές φέρονται να συμμετέχουν κορυφαίοι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, όπως ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης.

Την ίδια στιγμή, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social προκάλεσαν αντιδράσεις λόγω του ιδιαίτερα επιθετικού ύφους τους, με ευθείες απειλές προς την Τεχεράνη για μαζικά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές.

Η απάντηση του Ιράν και το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ

Από την πλευρά της Τεχεράνης, η αντίδραση υπήρξε άμεση αλλά και αυστηρή. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Ιρανού προέδρου, Σεΐντ Μεχντί Ταμπαταμπάι, ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν χωρίς όρους, συνδέοντας την επαναλειτουργία τους με την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων μέσω ενός νέου νομικού πλαισίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι οδηγεί τις ΗΠΑ σε «ζωντανή κόλαση», ενώ τον κάλεσε να πάψει να ευθυγραμμίζεται με τις επιλογές του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις

Την ίδια ώρα, η ένταση στο πεδίο παραμένει υψηλή. Συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν συνεχίζονται, με πυραυλικά πλήγματα να πλήττουν τη Χάιφα, προκαλώντας τραυματισμούς και αγνοούμενους πολίτες.

Στο στρατιωτικό σκέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη διάσωση Αμερικανού πιλότου, ο οποίος αγνοούνταν μετά την κατάρριψη μαχητικού F-15 στο Ιράν. Ο πιλότος εντοπίστηκε μετά από περισσότερες από 36 ώρες σε ορεινή περιοχή, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε υψηλού ρίσκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το CBS, η CIA διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του, ενώ ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν στη διάσωσή του υπό συνθήκες μάχης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 ακινητοποιήθηκαν και καταστράφηκαν από τις ίδιες τις αμερικανικές δυνάμεις για να μην πέσουν στα χέρια των Ιρανών.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, υποστηρίζει ότι κατέρριψε η ίδια τα αεροσκάφη και ότι η επιχείρηση απέτυχε, προβάλλοντας μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Κρίσιμες ώρες για την περιοχή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές τόσο για την πορεία των διαπραγματεύσεων όσο και για την αποτροπή περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Το τελεσίγραφο της Τρίτης λειτουργεί ως σημείο καμπής, την ώρα που διπλωματία και στρατιωτική ένταση συνυπάρχουν σε μια εύθραυστη ισορροπία, με διεθνείς επιπτώσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα όρια της περιοχής.