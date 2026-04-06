Πώς προέκυψε το έθιμο με το βάψιμο των κόκκινων αυγών, οι άγνωστοι συμβολισμοί με το χρώμα.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα έθιμα του Πάσχα είναι το βάψιμο των αυγών, το οποίο πραγματοποιείται παραδοσιακά τη Μεγάλη Πέμπτη. Το αυγό, ήδη από την προχριστιανική εποχή, αποτελούσε σύμβολο ζωής και αναγέννησης, ενώ με τον ερχομό του Χριστιανισμού συνδέθηκε βαθύτερα με το μήνυμα της Ανάστασης. Το κόκκινο χρώμα, που κυριαρχεί στη βαφή των αυγών, συμβολίζει το αίμα και τη θυσία του Ιησού Χριστού, αλλά και τη χαρά της Ανάστασης, καθιστώντας τα κόκκινα αυγά αναπόσπαστο στοιχείο του πασχαλινού εορτασμού.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, το αυγό συμβολίζει τον σφραγισμένο Τάφο του Χριστού, ο οποίος, όπως το κέλυφος του αυγού, φαίνεται εξωτερικά κλειστός και αδιαπέραστος, αλλά μέσα του κρύβει τη ζωή. Το σπάσιμο του αυγού παραπέμπει συμβολικά στην Ανάσταση, στην έξοδο του Χριστού από τον τάφο και στη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο.

Παρότι σήμερα συναντάμε αυγά βαμμένα σε πολλά διαφορετικά χρώματα, η παράδοση επιμένει στο κόκκινο, το οποίο έχει επικρατήσει ως το κατεξοχήν πασχαλινό χρώμα. Τα χρωματιστά αυγά, ωστόσο, δεν είναι ένα έθιμο αποκλειστικά χριστιανικό, καθώς απαντώνται ήδη από την αρχαιότητα σε πολιτισμούς όπως της Ελλάδας, της Ρώμης, της Κίνας και της Αιγύπτου, όπου προσφέρονταν ως δώρα την άνοιξη, συχνά μαζί με σύμβολα γονιμότητας όπως τα κουνέλια.

Το έντονο κόκκινο χρώμα τους, που θυμίζει το αίμα, συμβολίζει τη θυσία του Ιησού Χριστού και τη λύτρωση της ανθρωπότητας, γι’ αυτό και ανταλλάσσονται μεταξύ συγγενών και φίλων ως ευχή ζωής, ελπίδας και αναγέννησης. Ωστόσο, το έθιμο αυτό συνδέεται και με στιγμές πένθους και σεβασμού. Σε περιπτώσεις πρόσφατης απώλειας, οι οικογένειες που θρηνούν συχνά δεν βάφουν αυγά για το Πάσχα, ως ένδειξη πένθους και σιωπηλής συμμετοχής στο δράμα της απώλειας. Παρ’ όλα αυτά, η κοινότητα και οι συγγενείς στέκονται δίπλα τους, φέρνοντας βαμμένα αυγά στο σπίτι τους, διατηρώντας έτσι τη σύνδεση με το πασχαλινό μήνυμα. Μάλιστα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας διατηρείται το συγκινητικό έθιμο να αφήνονται κόκκινα αυγά στον τάφο του αγαπημένου προσώπου. Η πράξη αυτή συμβολίζει την ελπίδα της Ανάστασης και την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά ένα πέρασμα σε μια νέα ζωή.

Η επιλογή του κόκκινου χρώματος έχει ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους μέσα από την παράδοση και τη λαϊκή αφήγηση. Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες θέλει την Παναγία να προσφέρει αυγά στους φρουρούς του Χριστού, ικετεύοντάς τους να του δείξουν έλεος, και τα δάκρυά της να τα βάφουν κόκκινα. Μια άλλη παράδοση συνδέεται με τη Μαρία Μαγδαληνή, η οποία, θέλοντας να πείσει τον Ρωμαίο αυτοκράτορα για την Ανάσταση, του προσέφερε κόκκινα αυγά, αποδεικνύοντας το θαύμα. Υπάρχει επίσης η ιστορία μιας δύσπιστης γυναίκας, η οποία δήλωσε πως θα πιστέψει στην Ανάσταση μόνο αν τα αυγά που κρατούσε γίνουν κόκκινα — και, σύμφωνα με τον θρύλο, αυτό συνέβη.

Το κόκκινο, πέρα από τον θρησκευτικό του συμβολισμό, θεωρείται και χρώμα προστασίας και καλής τύχης. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, οι γυναίκες συνήθιζαν να κρεμούν κόκκινα υφάσματα ή να φυλάνε τη βαφή για σαράντα ημέρες, πιστεύοντας ότι προστατεύει από το κακό μάτι και φέρνει ευλογία στο σπίτι. Η Μεγάλη Πέμπτη είναι γνωστή και ως «Κόκκινη Πέφτη» ή «Κοκκινοπέφτη», ενώ παλαιότερα το βάψιμο των αυγών γινόταν ακόμη και τα μεσάνυχτα, με ιδιαίτερη τελετουργική σημασία. Μάλιστα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με την παράδοση, οι νοικοκυρές καλύπτουν τη γαβάθα με τα κόκκινα αυγά με μία πετσέτα ώστε να αποκαλυφθούν στην Ανάσταση. Λίγο πριν το «Χριστός Ανέστη» παίρνουν ένα κόκκινο αυγό μαζί τους στην εκκλησία για να το τσουγκρίσουν με το «πρώτο» Χριστός Ανέστη.