Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σημερινή κατάσταση αποτελεί ουσιαστικά μια «επανεκκίνηση» της αγοράς.

Παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών κακάο σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του 2024, οι τιμές των πασχαλινών σοκολατένιων προϊόντων παραμένουν αυξημένες για τους καταναλωτές. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνει μια συνηθισμένη πρακτική στη βιομηχανία τροφίμων: όταν οι τιμές αυξάνονται λόγω υψηλότερου κόστους πρώτων υλών, μειώνονται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς όταν το κόστος πέφτει.

Οι μεγάλες εταιρείες σοκολάτας είχαν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών που έφτασαν έως και το 20% κατά τη διάρκεια της κρίσης του κακάο την περίοδο 2024–2025. Ωστόσο, και για το Πάσχα του 2026 οι τιμές παραμένουν υψηλές.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του κακάο έχουν υποχωρήσει σημαντικά, από πάνω από 12.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο στα τέλη του 2024 σε περίπου 3.000 έως 3.300 δολάρια σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, οι λιανικές τιμές δεν έχουν ακολουθήσει αντίστοιχη πτωτική πορεία.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι τα περισσότερα πασχαλινά προϊόντα σοκολάτας παράγονται μήνες πριν φτάσουν στα ράφια, όταν το κακάο ήταν ακόμη ακριβό. Επιπλέον, πολλές εταιρείες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν αποθέματα κακάο που είχαν αγοράσει σε υψηλότερες τιμές, ενώ παράλληλα προσπαθούν να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους μετά το σοκ των τιμών των προηγούμενων ετών. Στελέχη μεγάλων εταιρειών σοκολάτας έχουν δηλώσει ότι παραμένουν «κλειδωμένοι» σε συμβόλαια αγοράς κακάο με υψηλότερες τιμές από τις σημερινές, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης μείωσης των τιμών.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σημερινή κατάσταση αποτελεί ουσιαστικά μια «επανεκκίνηση» της αγοράς, με δομικά υψηλότερα κόστη, μεγαλύτερους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα και νέες στρατηγικές τιμολόγησης να διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, παρατηρούνται αλλαγές στα προϊόντα, όπως μικρότερα μεγέθη ή χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κακάο σε ορισμένες σοκολάτες.